Martin Giefing: „Projekt 'Mein Laden' soll Perspektive geben“

Werbung

BVZ: Für alle, die das Projekt nicht so genau kennen, was ist „Mein Laden“?

Giefing: Mein Laden ist ein vom AMS unterstütztes gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, welches zum Ziel hat, langzeitbeschäftigungslosen Menschen eine Perspektive zu geben, um sie wieder in den primären Arbeitsmarkt integrieren zu können. Ermöglichen soll das einerseits unser Second-Hand-Shop, in dem wir sechs Frauen, die langzeitbeschäftigungslos waren, beschäftigen und andererseits übernehmen derzeit vier langzeitbeschäftigungslose Männer diverse Tätigkeiten wie Umzüge, Entrümpelungen und kleine Gartenarbeiten. Diese in Summe zehn Frauen und Männer nennt man Transitarbeitskräfte.

BVZ: Welche Gründe kann es haben, dass Menschen über eine längere Zeit keine Arbeit finden?

Langzeitbeschäftigungslosigkeit kann viele Gründe haben. Es stecken oft Schicksalsschläge dahinter – zum Beispiel ein plötzlicher und unerwarteter Jobverlust, gesundheitliche oder familiäre Probleme, aber auch sprachliche Barrieren. Die Palette ist sehr breit.

„Es ist auch immer wieder schön zu beobachten, wie unsere Arbeitskräfte neu aufleben.“ Martin Giefing, Vorsitzender „Mein Laden“

BVZ: Sie verwenden bevorzugt den Begriff „Langzeitbeschäftigungslose“ und nicht etwa Langzeitarbeitslose. Hat das einen bestimmten Grund?

In erster Linie deshalb, weil der Begriff „Arbeitslosigkeit“ oft negativ behaftet ist und Sprache Bilder schafft.

BVZ: Können Sie vielleicht beschreiben, was Langzeitbeschäftigungslosigkeit mit den betroffenen Menschen psychisch und physisch macht?

Auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt aber genügend Studien, die belegen, dass Menschen, die davon betroffen sind, gesundheitliche und psychische Folgen mit sich tragen. Viele ziehen sich aus ihrem gesellschaftlichen Leben zurück und schämen sich, weil man oft durch Arbeit definiert wird.

BVZ: Menschen, die über einen längeren Zeitraum arbeitslos sind, werden häufig als „faul“ stigmatisiert. Oft kann man den Satz hören, wer arbeiten mag, findet auch Arbeit. Wie sehen Sie das ?

Wie bei viele anderen gesellschaftlichen Fragen, so gilt meiner Meinung nach auch hier: Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, man darf nicht alle in einen gemeinsamen Topf werfen. Natürlich kann das, was Sie in der Frage beschrieben haben, auf ein paar Langzeitbeschäftigungslose zutreffen – aber mit Sicherheit nicht auf die Mehrheit. Ich denke, das muss eine Gesellschaft auch aushalten. Es ist aber immer wieder schön zu beobachten, wie unsere Transitarbeitskräfte neu aufleben, wie sie Selbstvertrauen schöpfen und somit nicht nur wieder einen Platz in der Arbeitswelt, sondern in der Gesellschaft im Allgemeinen finden. Und unsere Schlüsselarbeitskräfte begleiten sie dabei wirklich ganz toll. Man kann sich in dem Zusammenhang auch die Frage stellen, wie es beispielsweise sein kann, dass in der Corona-Krise Milliardäre ihr Vermögen steigern konnten, während unzählige Menschen und Familien nicht mehr gewusst haben, wie sie sich erhalten sollen und auch jetzt - Stichwort Teuerung - nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen.

BVZ: Gibt es Ihrer Meinung nach genug Maßnahmen in Österreich, um Menschen, die schon seit längerer Zeit arbeitslos sind, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren?

Es kann nie genügend Maßnahmen geben. In Niederösterreich läuft momentan ein Projekt, das versucht Vollbeschäftigung zu erreichen und Langzeitbeschäftigungslosigkeit gänzlich abzuschaffen. Ich bin sehr gespannt auf die Erkenntnisse, aus denen wir anschließend für ganz Österreich Rückschlüsse ziehen können. Wissenschaftlich begleitet wird die Studie übrigens von einem Freund von mir aus Pöttsching – Lukas Lehner – der gerade sein Doktorat in Oxford macht.

BVZ: Auch das Konzept von „Mein Laden“ ließe sich wahrscheinlich sehr gut auf andere Regionen übertragen. Gibt es „Mein Laden“ nur in Mattersburg?

Es gibt ähnliche Projekte glücklicherweise in ganz Österreich. Das ist auch gut so. Alle haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, aber ich sehe da keinerlei Konkurrenz, weil ja im Endeffekt alle dasselbe Ziel haben: Menschen, die es ohnehin nicht leicht haben, eine Perspektive zu bieten und ihnen zu helfen. Ich finde es ganz wichtig, dass die öffentliche Hand hier alle Anstrengungen unternimmt, um unsere Projekte zu unterstützen und damit eine Stütze für diese Menschen zu sein.

BVZ: Sie haben es vorhin schon angesprochen: Menschen werden heutzutage sehr stark darüber definiert, was und ob sie überhaupt arbeiten. Sie kommen viel in Ihrer Arbeit als Bundesgeschäftsführer des Gemeindevertreterverbandes herum und als SPÖ-Gemeindepolitiker sprechen Sie viel mit Leuten. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Das ist definitiv so, aber es ist auch eine Generationenfrage. Es gibt inzwischen unzählige Studien, die zeigen, dass gerade die junge Generation eine ganz andere Vorstellung von Arbeit hat. Viele wollen weniger arbeiten und flexibler sein. Geld ist ihnen nicht so wichtig. Ein wenig anders als das noch in der Großelterngeneration war. In der Arbeitswelt ist einiges im Wandel. Man denke nur an Home-Office. Vor zwei Jahren war das noch kaum Thema, heute ist es nicht mehr wegzudenken. Man muss aber auch klar sagen, dass das eine privilegierte Diskussion ist: Die Pflegekraft kann unmöglich sagen, dass sie Home-Office macht, genausowenig die Elektrikerin oder der LKW-Fernfahrer.

BVZ: Mein Laden“ verfolgt nicht nur einen sozialen Gedanken, sondern Sie sind darüber hinaus auch umweltbewusst, was sich an der Beteiligung an den Re-Use-Tagen zeigt oder auch an Beiträgen zur Reduzierung von Müllaufkommen.

Absolut. Ich denke inzwischen hat jeder verstanden, wie wichtig es ist, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Es ist eine dringende Notwendigkeit, dass wir wegkommen von dieser Wegwerfgesellschaft. Wenn ein Artikel noch gut ist, ich aber keine Verwendung mehr dafür habe, muss ich ihn nicht wegwerfen, sondern kann ihn beispielsweise in unserem Laden abgeben. Als Zielgruppe haben wir uns für die Zukunft auch ganz klar die jüngere Generation vorgenommen. Mattersburg ist ein Schulstandort und gerade vielen jungen Menschen sprechen wir mit unserem Re-Use-Gedanken als Beitrag zum Klimaschutz aus der Seele. Gerade diese Generation ist herzlich eingeladen, bei uns vorbei zu kommen und selbst einen Beitrag pro Klimaschutz zu leisten.

BVZ: Und man kann bei Ihnen als Käufer sogar ein wenig der Inflation entwischen?

Ja, die massive Teuerung ist für alle Menschen deutlich spürbar. Wohl oder übel wird das zu einem Umdenken in unserem Konsumverhalten führen müssen. Ich denke, dass wir im Laden durchaus ein Angebot für eine breite Gesellschaftsschicht sein können. Bei uns kann man günstig und nachhaltig einkaufen und dabei auch noch ein Beschäftigungsprojekt unterstützen.

BVZ: Wie kann man Sie sonst noch unterstützen – als Privatperson oder als ein Unternehmen?

Man kann spenden – Gegenstände und finanziell. Man kann Kunde werden. Man kann Mundpropaganda betreiben oder man kann uns beispielsweise beim Flyern helfen. Es gibt genug Möglichkeiten. Wir freuen uns auch über jede Hilfe.

BVZ: Sie haben im August 2021 den Vereinsvorsitz bei „Mein Laden“ von der ehemaligen Hirmer Bürgermeisterin und ehemaligen Bundesrätin Inge Posch-Gruska übernommen. Wie sieht Ihre Bilanz nach knapp einem Jahr aus? Was hat Sie besonders beeindruckt oder überrascht?

Zunächst ein sehr großer Dank an Inge, die alles hier aufgebaut hat. „Mein Laden“ gibt es in Mattersburg mittlerweile schon seit 2009. In dieser Zeit ist uns sehr viel gelungen. Ich bin sehr stolz auf das Team, das mit vollstem Einsatz sehr gut arbeitet. Es ist auch erstaunlich, wie oft ich Nachrichten bekomme, ob wir dies und jenes gebrauchen können. Diese unfassbare Spendenfreudigkeit hat mich sehr beeindruckt und macht Freude. Wenngleich man auch sagen muss, dass es auch ein paar wenige „SpenderInnen“ gibt, die „spenden“ eher mit „entsorgen“ verwechseln. Selten aber doch finden unsere MitarbeiterInnen Dinge vor, wo wir uns denken, man verwechselt unseren Laden mit einer Altstoffsammelstelle. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir das nicht nur nicht brauchen können, sondern es auch selbst entsorgen müssen. Die Lockdown-Zeiten waren zudem auch für uns sehr hart, weil wir von unseren Aufträgen und den Verkäufen im Shop leben.