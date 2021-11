Peter Androsch: „Beim Geld hört sich die Freundschaft auf“

Herr Androsch, erst kürzlich ist mit Kölly Bau ein bekanntes burgenländisches Unternehmen in die Insolvenz geschlittert. Rollen wir infolge Corona auf eine Pleitewelle zu?

Peter Androsch: Nein, ich glaube, dass sich diese großen Katastrophenwarnungen vor dem Insolvenz-Tsunami generell in Österreich aus heutiger Sicht nicht bestätigen dürften. Was aber schon passieren wird, ist, dass wir eine Angleichung an das Vorkrisenniveau erreichen. Nachdem wir voriges Jahr 50 Prozent weniger Pleiten hatten, ist damit zu rechnen, dass es ab dem heurigen letzten Quartal eine deutliche Zunahme gegenüber 2020 geben wird. Im Dezember sind ja etwa auch wieder Weihnachtsgelder fällig, die staatlichen Unterstützungen sind bei Weitem nicht mehr so breitgestreut wie voriges Jahr. Also, die erste Nagelprobe steht uns eigentlich noch bevor.

Haben derzeit im Burgenland bestimmte Bereiche ein besonders hohes Risiko für Zahlungsausfälle?

Androsch: Das deckt sich im Kern mit Gesamtösterreich, nach wie vor leckt etwa der Tourismusbereich seine Wunden. Was interessant ist: Auch die unterschiedliche Performance in Branchen, denen es gut geht, dürfte sich verstärkt haben. Wir haben beispielsweise im Bau- und Baunebengewerbe nur einen geringen Rückgang an Insolvenzen gegenüber dem langjährigen Schnitt, obwohl dort besonders viele Unternehmen Rekordgewinne schreiben. Und auch im Burgenland gibt es einige Industrieunternehmen, die unter Lieferkettenproblemen leiden. Ich habe erst kürzlich mit einem Industriellen gesprochen, der im vierstelligen Bereich Personal beschäftigt. Er hat zwar volle Auftragsbücher, kann aber nicht zur Gänze termingerecht fertigstellen, weil ihm schlicht Vormaterialien fehlen.

Wie viele burgenländische Unternehmen haben eine Kreditversicherung abgeschlossen?

Androsch: Nur vorweg zur Erklärung: Unternehmen kaufen ihre Waren von anderen Unternehmen meist auf Ziel und bezahlen ihre Rechnungen erst rund ein, zwei Monate nach Erhalt der Waren. Einzelne Betriebe haben dadurch hohe Forderungen offen, die sie mittels Kreditversicherung gegen Zahlungsausfälle absichern. Zur Frage: Eine Aufstellung darüber gibt es nicht, nur einen Näherungswert – österreichweit sind rund 8.000 Unternehmen kreditversichert, im Burgenland etwa 200, würde ich meinen. Die Großen sind abgedeckt, bei den KMUs ist aber noch Luft nach oben. Gerade sie würden aber eine Kreditversicherung mehr als jeder andere brauchen, da der Ausfall eines Großkunden fatal sein kann.

Wie lässt sich diese Diskrepanz erklären?

Androsch: Die Bonitätsprüfung und -überwachung durch externe Profis wird bei KMUs oft unterbewertet, – da läuft es nicht selten darauf hinaus „Was kostet das, wie viel bekomme ich?“ Zudem gehört bei Unternehmen das Bewusstsein geschärft, dass man eigentlich Kreditgeber ist und anderen Unternehmen gegenüber wie eine Bank auftritt. Burgenländische KMUs sind auch vor allem regional tätig und scheinen sich oft darauf zu verlassen, dass sie ihre Kunden ohnehin kennen.

Also ratsamer wäre mit einem Wort: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ...

Androsch: Die Vermutung, dass man durch Nähe besser informiert ist, ist fatal und mag auch erklären, warum die Kreditversicherungsquote im Burgenland tendenziell niedriger ist als woanders. Im ländlichen Raum heißt es oft: „Den kenn ich eh so gut, da kann nichts sein.“ Aber schon ein anderes Sprichwort sagt: „Beim Geld hört sich die Freundschaft auf“ – das sollte man manchmal stärker berücksichtigen. Wie bei Kölly Bau, da sind ja vor allem auch kleine Unternehmer in der Nähe betroffen. Offene Forderungen sollten daher auf jeden Fall energisch eingemahnt werden, – das heißt, wenn nach mehrmaligem Auffordern nicht gezahlt wird, sollte ein Inkassobüro beziehungsweise ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden.