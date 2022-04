Peter Humer und Herbert Kaiser: „Menschen wollen Sicherheit“

Werbung

BVZ: Wir haben wieder Krieg in Europa – und das gar nicht so weit weg von unserer Haustür. Hat das ein neues Sicherheitsbedürfnis bei den Menschen ausgelöst? Spürt das die Versicherungswirtschaft?

Peter Humer: Der Vorsorgegedanke ist gestiegen. Bereits seit Pandemiebeginn und noch einmal mit Kriegsbeginn. Schon die Geschichte zeigt: Sobald es Unsicherheiten gibt, sehnen sich die Menschen nach Sicherheit und überlegen, wie sie vorsorgen können. Wir haben im Burgenland 30 Prozent Marktanteil – das ist unser Höchstwert in Österreich und wir konnten ihn in den letzten Jahren noch ausbauen. Das Sparverhalten ist in den letzten zwei Jahren stark angestiegen.

Wie geht es Ihren Teams in der Ukraine?

Humer: Zum Glück gut, wir unterstützen sie, so gut wir können, auch mit Unterkünften für Geflüchtete, psychologischer Hilfe und Spenden. Die Geschäftstätigkeit ist dort natürlich eingeschränkt.

Wie wirken sich andere Trends auf Ihr Geschäft aus, etwa die Inflation? Ist das „Lieblingsbuch der Österreicher“, das Sparbuch, bald ausgelesen?

Humer: Bei einer Inflationsrate von derzeit sechs Prozent ist ein Sparbuch schon ein Realwertverlust. Die Tendenz geht auch im Burgenland in Richtung Fonds-Sparen.

Hier gibt es ja den Trend der „Green Fonds“ – ist das auch im Burgenland gefragt?

Humer: Auch hier will man immer genauer wissen, was mit ihrem Geld passiert und sichergehen, dass es nachhaltig investiert wird.

Was bedeutet die derzeitige Teuerungswelle für Ihre Kunden und Ihr Geschäft?

Herbert Kaiser: Die Teuerungswelle bedeutet im Burgenland oft eine Unterversicherung des eigenen Hauses oder der Wohnung. Die Grundstückspreise sind enorm angestiegen, in der Pandemie wurde viel ins Eigenheim investiert und auch Handwerksarbeiten haben sich enorm verteuert. Eine Dachstuhl-Renovierung – etwa nach einem Brand – kann heute ein Vielfaches kosten als vor fünf Jahren. Wenn die Versicherungsleistung darauf nicht abgestimmt wurde, könnte im Schadensfall eine unangenehme Überraschung warten.

Passiert es denn auch im Burgenland, dass Menschen – wie im Film – das Haus abbrennt und sie dann vor dem existenziellen Nichts stehen?

Kaiser: Auch das kommt – selten, aber doch – vor. Wir haben aber bisher immer noch eine gemeinsame Lösung gefunden.

Humer: Gerade in solchen Fällen bietet unsere Schadensberatung rasch und unbürokratisch Hilfe an. Unsere Kolleginnen und Kollegen können bis zu 3.000 Euro in bar in Katastrophenfällen auszahlen.

Sicher ist sicher. UNIQA Burgenland-Landesdirektor Herbert Kaiser (li.) und Österreich-Vorstandsmitglied Peter Humer über Krieg, Hagel und den Fachkräftemangel. Foto: Markus Kaiser

Apropos Katastrophen: Der aktuelle Klimabericht weist ja für 2021 besonders viele Extremwetter-Situationen aus. Bei Starkregenfällen können in wenigen Stunden Schäden in Millionenhöhe entstehen. Wie bereiten Sie sich auf diese Extremsituationen vor?

Humer: Als Versicherer halten wir uns für solche Fälle eine Rückversicherung auf. Denn 2021 war auch für uns ein extremes Jahr. Einerseits hatten wir fast ein Drittel weniger Unwetterschäden als 2020, allerdings haben wir für die eingetretenen Fälle gleich viel an Versicherungsleistungen ausbezahlt. Wir hatten über 2.000 Schadensmeldungen von Versicherten in dieser Zeit, das zeigt die Dramatik solcher Situationen.

Kaiser: Der Grund für die hohen Summen war übrigens der Hagel. 2021 war das umfangreichste Hageljahr.

Weshalb ist gerade der Hagel so besonders gefährlich?

Kaiser: Die Körner werden immer größer und können etwa am Auto Schäden anrichten, die mehr als nur kosmetisch sind und ausgebeult werden können. Große Hagelkörner, wie wir sie 2021 in NÖ und der Steiermark gesehen haben, können auch ein Hausdach undicht machen. Auf Hagel folgt oft Regen, der kann dann ungehindert ins Haus eindringen und ganze Stockwerke ruinieren.

Humer: Genau deswegen ist in solchen Fällen unbürokratische Soforthilfe so wichtig, damit so schnell wie möglich das Budget da ist, um Reparaturarbeiten zu bezahlen. Über unsere „myUNIQA“-App warnen wir deswegen nicht nur unsere User vor einem Gewitter, sondern fragen danach auch, ob alles in Ordnung ist oder es Schäden gibt.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung seit der Pandemie bei UNIQA?

Humer: Corona hat einen unglaublichen Digitalisierungsschub bewirkt. Wir mussten von einem Tag auf den anderen 6.000 Arbeitsplätze auf Home Office umstellen. Das hat gut funktioniert, besser sogar, als ich es mir vor Pandemiebeginn gedacht hätte. Das Gleiche sehen wir auf Seiten unserer Kundinnen und Kunden: Die Zugriffe auf App und Webseite haben sich deutlich erhöht. Wobei man schon sagen muss: Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen! Wir setzen also auf eine hybride Kundenbetreuung.

Alle sprechen vom Fachkräfte-Mangel, wie ist das bei Ihnen?

Kaiser: Es ist nicht leicht. Wir sind auch im Burgenland auf der Suche nach Menschen, die kommunikativ sind und einen sozialen Charakter haben. Der Job ist vielseitig und vielfältig, wir präsentieren ihn in Schulen und in Regionalmedien.

Humer: Unser Ziel ist, der beste Dienstleister der Branche zu werden, dafür benötigen wir talentierte und engagierte Menschen. Wir bieten moderne Büroräumlichkeiten und auch Flexibilität mit verschiedenen Homeoffice-Modellen, die auf die jeweilige Arbeits- und auch Lebenssituation eingehen.

Gibt es auch neue Standorte?

Kaiser: Ja, Oberwart übersiedelt vom EO zum neuen Kreisverkehr beim Spital, wir wollen 2023 einziehen. In Eisenstadt ziehen wir in die Ruster Straße.

Humer: Wir bekennen uns stolz zum Standort Burgenland.