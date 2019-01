Mehr Gewinn trotz weniger Umsatz

Ein „schwaches Windjahr“ und ein milder Winter, in dem acht Prozent weniger Erdgas verkauft wurden, ließen den Umsatz der Energie Burgenland im abgelaufenen Geschäftsjahr von 320,4 auf 318,2 Millionen Euro und das Betriebsergebnisses von 30,8 auf 26 Millionen Euro sinken. Dass Burgenlands größter Energieanbieter den Jahresgewinn dennoch um 2,1 Millionen Euro auf 22,7 Millionen Euro steigern konnte, hat mehrere Gründe:

„Das ist auf positive Einmal-Effekte wie eine Versicherungszahlung für ein abgebranntes Windrad in Gols." Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits

Bei den Dienstleistungen konnte der Kundendienst mit 15.011 Wartungen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr erzielen. Auf dem umkämpften Strommarkt konnte man sich stabil halten:

„Wir haben geringfügig Kunden verloren. Das liegt aber im Promillebereich. Wir gewinnen Kunden zurück und sind quasi vom Marktverteidiger zum Angreifer geworden.“ Vorstandsdirektor Alois Ecker

Abgeschlossen werden konnten im vergangenen Geschäftsjahr die Vorbereitungen für die dritte Phase des Windkraftausbaus, die man heuer in Angriff nehmen will. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 400 Millionen Euro investiert werden.

„Wir haben derzeit 225 Anlagen im Betrieb. Nach dieser Ausbauphase werden es ungefähr zehn Anlagen weniger sein. Der Output wird allerdings um mehr als zwanzig Prozent steigen.“ Vorstandsvorsitzende Michael Gerbavsits

Im laufenden Geschäftsjahr sind 110 Millionen Euro an Investitionen in neue Windkraftanlagen und das Repowering bestehender Anlagen vorgesehen.

In Instandhaltung und Ausbau der Netze für Strom und Erdgas sollen heuer rund 100 Millionen Euro fließen. Außerdem will die Energie Burgenland in neue Geschäftsmodelle und Energietechnologien, wie das Innovationslabor „Green Energy Lab“ sowie das Projekt „power2heat Neusiedl“, das Wärmepumpentechnologie, Batteriespeicher und Windstrom kombiniert, investieren.

Schon über 100.000 "Intelligente Stromzähler"

Auch der Smart Meter-Rollout - der Einbau von digitalen Stromzählern - konnte kontinuierlich gesteigert werden. Damit sind mit Stand vom 7. Jänner 2019 bereits 106.000 eingebauten Smart Metern bereits die Hälfte aller Zähler im Burgenland auf den neuesten Stand gebracht. Erste Pilotprojekte, die Kunden die Vorteile von Smart Metern im täglichen Gebrauch zeigen sollen, haben ebenso gestartet.

In der Strategie bis 2025 liegt das Augenmerk bei der Ökostromproduktion stärker beim Ausbau von Photovoltaikanlagen, deren Gesamtleistung derzeit jener von drei Windkraftanlagen entspreche.