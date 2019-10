Auf der diesjährigen Jahrestagung des Fachverbandes TBSL, auf Schloss Hernstein, wurde das Unternehmen Vossen GmbH & Co. KG, in den Bereichen wirtschaftlicher Erfolg und langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit und den Standort Österreich, mit dem Preis Unternehmen des Jahres 2019 geehrt.

Vossen Werner Blohmann

Vossen mit Firmensitz im österreichischen Jennersdorf, ist ein Frottierwarenhersteller in Europa. VOSSEN beschäftigt, zum Stichtag 30.09.2019, am Standort Jennersdorf, 166 Personen, (Konzern 253).

„Gemeinsam in eine lebenswerte Zukunft zu investieren hat bei VOSSEN Priorität, daher bekennen wir uns zu verantwortungsvollen und unternehmerischen Entscheidungen, heute und in Zukunft“ so die beiden Geschäftsführer.