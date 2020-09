Dem Tourismus wird Hannes Anton in jedem Fall treu bleiben, nicht nur durch seine zahlreichen Kontakte, sondern vor allem auch thematisch. Mit dem Ausbau und der Wiederbelebung der Dachmarke Burgenland wird der gebürtige Kärntner, der am Neusiedler See eine zweite Heimat gefunden hat, verschiedenste Sparten abdecken – von Kulinarik und Wein über Kultur und Freizeit bis hin zu vielen weiteren Produkten aus dem Land.

Der Abschied aus der Tourismus-Zentrale in der Eisenstädter Permayer-Straße erfolgt also mit dem sprichwörtlichen lachenden und weinenden Auge: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, gleichzeitig werde ich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermissen – aber wir werden ja zum Glück weiterhin Kontakt haben“, sagte Anton am ersten Arbeitstag im neuen und letzten Tag im alten Job.

Drei Jahre und zwei Monate stand Hannes Anton dem Burgenland Tourismus als Geschäftsführer vor – mit 1. September übergab er an Nachfolger Didi Tunkel: „Ich möchte mich bei allen Touristikern und Betrieben bedanken, denn ohne die gute Zusammenarbeit wären all die Erfolge nicht möglich gewesen. Ich war eine Zeitlang der Dirigent, jetzt übergebe ich das Orchester“, lacht Anton.

Wolfgang Millendorfer

Gute Stimmung trotz schwieriger Zeiten

Im langjährigen Unternehmer Tunkel sieht Anton auch den richtigen Nachfolger in schwierigen Zeiten. Zwar habe man in der Corona-Phase im Land „kühlen Kopf bewahrt und auf die richtigen Elemente gesetzt“, aber dennoch: „Drei Monate nach dem Rekord 2019 mit 3,1 Millionen Nächtigungen hat mit Corona eine neue Rechnung begonnen. Wir konnten Schadensbegrenzung betreiben und positive Stimmung erzeugen, diesen Schwung müssen wir mitnehmen.“

Die gute Stimmung soll den Tourismus prägen; zugleich bewegt sich im Hintergrund viel: Auch die Neuordnung der Struktur mit einer Reduktion der Verbände steht auf dem Plan. Hannes Anton will nicht nur in der Übergangsphase bereitstehen. Zugleich wird im Eisenstädter TechLab das Büro der Dachmarke Burgenland aufgebaut. Einen detaillierten Einblick in die Vorhaben soll es schon bald geben.