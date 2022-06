Neutal: 21. Geburtstag wurde bei M.C.I. nachgefeiert

Werbung

Tief betroffen ist man auch in Neutal vom plötzlichen Ableben von Wolfgang Kristinus, dem Haupteigentümer der Baustoff + Metall-Gruppe. Nur wenige Tage zuvor hatte man noch das 21-jährige Firmenjubiläum der M.C.I. gefeiert.

„Wir feiern 21 Jahre M.C.I., um Danke zu sagen“

Bei der Begrüßungsrede bedankte sich M.C.I-Werksleiter Hans Werner Wild bei allen, die die M.C.I. auf dem Weg zu einem der führenden Klimadecken-Produzenten in Europa begleitet und unterstützt haben: Ein Dankeschön auch an die Mitarbeiter für ihre tolle Arbeit, ohne diese gebe es diesen Erfolg nicht. Und Danke an Wolfgang Kristinus, dem Mann, der uns all dies mit seinen Visionen ermöglicht hat und immer an uns geglaubt hat.“

Der Spezialist in der Metalldeckenerzeugung siedelte sich im Jahr 2001 in Neutal an. Auf der Suche nach einem Standort führte der Weg von Kristinus und Wild damals ins Burgenland: „In Neutal wurden wir so empfangen, dass wir von Anfang an Vertrauen hatten. Altbürgermeister Josef Thiess war einer der wesentlichen Menschen, um hier zu investieren.“

„Stolz, dass dieser Betrieb hier beheimatet ist“

Für Neutals Vizebürgermeisterin Birgit Grafl ist die Ansiedelung der M.C.I ein enormer Gewinn für die Gemeinde und sie bedankte sich für die zuverlässige Partnerschaft mit der Gemeinde: „Wir sind sehr stolz, dass dieser Betrieb hier beheimatet ist und viele Arbeitsplätze sichert.“

„Ein Paradebeispiel für eine gelungene Ansiedelung“

Landesrat Leonhard Schneemann freute sich, eine Erfolgsgeschichte mitfeiern zu dürfen: „Die Firma M.C.I. in Neutal ist ein Paradebeispiel für gelungene Ansiedelungspolitik im Burgenland. Vom ersten Ansuchen bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2001 hat es nur wenige Monate gedauert. Genau diese Zusammenarbeit und diese Unterstützung macht das Land Burgenland aus. Wir stehen den Unternehmerinnen und Unternehmern auch zur Seite.“

Umweltbewusstsein und Fokus auf Lehrlinge

Die M.C.I hat schon früh auf die umweltfreundliche Eigenstromerzeugung mit Photovoltaikanlagen auf sämtlichen Dächern des Unternehmens gesetzt. Zudem möchte man künftig ohne Gas auskommen. In den 21 Jahren wurden dreizehn Lehrlinge ausgebildet: „Wir möchten ihnen eine Perspektive im Betrieb bieten“, so Wild.