„Ich bin sehr dankbar über die Wahl zum JI-Bundesvorsitzenden und freue mich, dass ich die nächsten Jahre gemeinsam mit einem starken Vorsitzteam gestalten kann!“, so Matthias Unger nach erfolgter Wahl.

„Großer Dank gebührt meinem Vorgänger Andreas Wimmer für die Impulse, die er in den vergangenen Jahren gegeben hat.“ In den nächsten drei Jahren solle der eingeschlagene Weg, die thematische Arbeit innerhalb der JI stärker zwischen den Landesgruppen zu koordinieren, fortgesetzt und verstärkt werden. „Persönlich werde ich einen Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierung setzen – denn auch wenn Corona hier einen gewissen Innovationsschub im Land verursacht hat, müssen wir dringend noch mehr tun. Dies ist entscheidend für unseren Erfolg als Wirtschaftsstandort“, so Unger.

Der Präsident der IV Burgenland, Manfred Gerger, gratulierte dem neuen Vorsitzenden und seinen Stellvertretern zur Wahl sehr herzlich. „Wir sind sehr stolz, dass mit Matthias Unger ein engagierter Burgenländischer Unternehmer die Interessen der Jungen Industrie und ihrer Mitglieder österreichweit vertritt.“