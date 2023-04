1.523 neue Firmen wurden im Burgenland neu gegründet

Werbung

Fünf bis sechs Neugründungen täglich brachte das Jahr 2022 im Burgenland, insgesamt machten 1.523 Unternehmerinnen und Unternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit, österreichweit wurden fast 40.000 Gründungen gezählt. Und obwohl die Zahl im Land seit 2016 leicht zurückging, ist sie ungebrochen hoch – 2022 galt das Burgenland wieder als das Bundesland mit der höchsten Gründungs-Intensität. Dieser Wert gibt an, wie viele neue Unternehmen pro Einwohner gegründet wurden und gilt als Indikator für Dynamik und Innovationspotenzial.

„Die Gründungs-Statistiken zeigen, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Unser Ziel als Wirtschaftskammer ist es, einen Beitrag zur Stärkung unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Wir sind überzeugt davon, dass eine dynamische und vielfältige Gründerszene ein wichtiger Faktor für den Erfolg unseres Landes ist,“ sagt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth zur aktuellen Bilanz.

Für Bea Ulreich, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, zeigt sich, dass die Gründung eines Unternehmens auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Potenzial hat: „Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Burgenland, aber auch die Junge Wirtschaft waren und sind die ersten Anlaufstellen für alle Branchen. Es braucht die Anstrengung aller Beteiligten, weiter gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.“

Vielfalt zählt: Neugründungen in Zahlen

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass knapp ein Viertel aller Neugründungen im Bereich der Personenberatung und Personenbetreuung verbucht wurden, gefolgt von der Fachgruppe Persönliche Dienstleister sowie Werbung und Marktkommunikation. Im Jahr 2022 wurden mit 87,2 Prozent überdurchschnittlich viele Unternehmen als Einzelunternehmen gegründet (Österreich-Schnitt: 83,2 Prozent). Die zweithäufigste Rechtsform ist die GmbH mit einem Anteil von 9,1 Prozent aller Neugründungen, somit wurde fast jedes zehnte Unternehmen im Burgenland als GmbH gegründet.

Wenn man nur die Einzelunternehmen betrachtet, ist besonders auffallend, dass der Frauenanteil bei 59 Prozent liegt, womit Burgenlands Frauen die Spitzenposition im Bundesländer-Ranking einnehmen. Im Bezirk Jennersdorf liegt der Frauenanteil sogar bei 72 Prozent. Die Frauenquote im Österreich-Schnitt liegt bei 52 Prozent. Und noch eine interessante zahl: Burgenlands Männer gründeten im Schnitt fünf Jahre früher ein Unternehmen (mit 38,8 Jahren) als Burgenlands Frauen (mit 43,7 Jahren). Im Österreich-Vergleich gründen die Burgenländer mit einem Durchschnittsalter von 41,7 Jahre am spätesten.

Die Ergebnisse der Motivumfrage 2022 zeigen, dass Unternehmer den Schritt in die Selbständigkeit wagen, um mehr Selbstbestimmtheit zu erlangen. Hauptgrund in der Umfrage ist die flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung. Die 25-jährige Anja Kager, Social Media Content Creator aus Pinkafeld, bestätigt das: „Ich habe 2022 gegründet, da ich schon länger den Wunsch hatte mir selbstständig etwas aufzubauen und mir es auch sehr wichtig ist, meine Arbeitszeiten so frei wie möglich einzuteilen. Ich freue mich, wenn ich kleineren und mittelständischen Unternehmen in der Region mit meiner Arbeit weiterhelfen kann.“