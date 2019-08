Die Versicherungsleistung oder ein Versicherungsselbstbehalt von 10.000 Euro werden abgezogen, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Bisher habe der Katastrophenfonds des Landes je nach Einkommen der Betroffenen zwischen 20 und 30 Prozent des geschätzten Schadens übernommen. Die maximale Entschädigungsleistung war mit 30.000 Euro festgelegt. In vielen Fällen seien aufgrund dieser Regelung aber nur geringe Beträge ausgezahlt worden. Deshalb sei nun eine Reform notwendig. "Für Schäden im Bereich der Privathaushalte werden bislang aus dem Katastrophenfonds, quasi mit der Gießkanne, 150.000 Euro im Jahr ausgeschüttet. Das hat immer wieder zu einer Enttäuschung und Unzufriedenheit bei den Betroffenen geführt", betonte Doskozil.

Mit der Reform wolle man nun das "finanzielle Auffangnetz speziell für Privathaushalte", die von Hochwasser, Erdrutschen, Vermurungen oder Hagel betroffen sind, verstärken. Das sei auch notwendig, weil die Wetterlage "immer unbeständiger" werde. "Klimawandelbedingte Naturkatastrophen und massive Folgeschäden werden weiter zunehmen. Ich sehe es als unsere Aufgabe, Betroffenen Unterstützung seitens des Landes zu garantieren", sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Die Gesamtkosten für die Reform können laut Doskozil derzeit schwer abgeschätzt werden. Man rechnet aber damit, dass das Land für Privathaushalte das Zwei- bis Dreifache der bisherigen Entschädigungssummen auszahlen wird. Das seien zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Die Verordnung soll in der Sitzung der Landesregierung am 10. September beschlossen werden und rückwirkend ab 1. Jänner 2019 in Kraft treten.