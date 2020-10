Egal ob Bienen, Schmetterlinge, Blumen oder Vögel: Die Artenvielfalt schwindet nachweislich in vielen Naturlandschaften in Österreich. Wissenschaftler warnen seit Jahren vor einer "grünen Wüste" mit fatalen Folgen für nachfolgende Generationen. Als Ursachen für den Artenschwund gelten unter anderem die intensive, industrielle Landwirtschaft, der Flächenfraß und der Einsatz von Pestiziden.

Ein "Noch-Mehr an Biodiversität" fordert jetzt der Verein "Bio Austria" in einer Aussendung. Mit dem Innovations-Wettbewerb will der Verein die Leistungen von Biobauern und -bäuerinnen in Sachen Biodiversität und Bio-Landwirtschaft sichtbar machen. Gesucht werden zum 12. Mal die besten Ideen und Innovationen für den Erhalt und den Ausbau der Artenvielfalt. Es winkt der Innovationspreis "Bio Austria-Fuchs" für die Siegerinnen und Sieger.

Der Wettbewerb wird in den Kategorien "Gesamtbetriebliches Konzept", "Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Pflanzen- und Nützlingsvielfalt", "Maßnahmen zur Förderung alter Rassen und Sorten" und "Überbetriebliches Konzept" ausgeschrieben.

Aus jeder Kategorie wird ein Sieger bzw. eine Siegerin gekürt. Eine unabhängige Jury bewertet die Einsendungen nach den Kriterien Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt, Kreativität, Umsetzbarkeit und Nutzen für andere Biobäuerinnen und Biobauern. Die Erstplatzierten jeder Kategorie nehmen anschließend an einem Online-Voting teil, aus dem die Gesamt-Gewinner ermittelt werden.

Alle Biobäuerinnen und Biobauern sind zur Teilnahme eingeladen. Der ausgefüllte Teilnahmebogen mit der Beschreibung der Maßnahmen (aussagekräftige Fotos oder kurze Videoclips sind sehr willkommen) ist bis Freitag, den 27. November 2020 zu übermitteln.

Der Teilnahmebogen ist auf der BIO AUSTRIA-Homepage unter www.bio-austria.at/biofuchs/teilnahmebogen/ zum Download verfügbar.