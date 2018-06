„Ich bin nach wie vor guten Mutes“, so Kika/Leiner-CEO Gunnar George nach dem Verhandlungsmarathon mit dem verbliebenen Kreditversicherer, mit dem das Unternehmen um eine Lösung ringt, gegenüber der NÖN. Gespräche hat es mit mehreren Kreditversicherern gegeben, diese sind aber abgesprungen. Den Namen des Kreditversicherers, mit dem noch verhandelt wird, wollte George nicht nennen.

George rechnet mit keiner Übernahme durch XXXLutz.

Vergangenes Wochenende war ja bekannt geworden, dass der bisherige Kreditversicherer der Steinhoff-Tochter Kika/Leiner keine Risiken mehr übernimmt.

Ob es am Freitag eine Entscheidung geben wird, will George nicht prognostizieren. Eine Lösung erwartet er bis spätestens Sonntagabend. „Ich glaube aber nicht, dass uns der Lutz übernimmt“, erklärt George gegenüber der NÖN. Im Lauf der Woche mehrten sich ja die Spekulationen, dass Konkurrent XXXLutz an einer Übernahme von Kika/Leiner interessiert ist.