Trockenheit: Warnung für Wald und Wasser

Werbung

Ein Drittel der burgenländischen Landesfläche – das sind rund 133.000 Hektar – ist bewaldet. Zum Tag des Waldes wiesen die Landwirtschaftskammer und der Waldverband nun darauf hin, dass die Trockenheit auch etliche Baumarten bedroht. Die Antwort liegt im klimafitten Wald, also in der Wahl der passenden Baumarten und in schonender Bewirtschaftung. Informationen, die man nun an die 26.000 Waldbesitzer im Land bringen will.

„Unsere Experten sehen sich die Lage vor Ort an, und gemeinsam werden maßgeschneiderte Bewirtschaftungspläne erstellt, die eine professionelle, nachhaltige Waldbewirtschaftung sichert“, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich das Ziel. Die Umwandlung der Bestände in klimafitte Wälder wird vom burgenländischen Waldverband begleitet und in einem „Beispielsflächenkatalog“ dokumentiert und zusammengefasst, um sie für Exkursionen und Schulungen als Best-Practice-Beispiele heranziehen zu können. Erster Projekt-Teilnehmer ist die Gemeinde Schützen am Gebirge.

Foto: WLV Nördliches Burgenland

Suche nach Ressourcen

Gleich auf den Tag des Waldes folgt der Tag des Wassers, der ebenfalls im Zeichen des Klimawandels steht. Denn die Trockenheit betrifft alle Gewässer – und damit auch das Grundwasser. An den „beschleunigten Wandel“ – so das Motto des Weltwassertages – müsse man sich mit verschiedensten Maßnahmen anpassen, heißt es seitens der Verbände.

Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland erinnert in diesem Zusammenhang an die Erschließung neuer Ressourcen für die Grundwasserversorgung. Zusätzlich sei die Zusammenarbeit mit anderen Wasserversorgern von großer Bedeutung, erinnert Obmann Ernst Edelmann. Aktuell wird in mehreren Regionen an der Errichtung neuer Brunnen gearbeitet.