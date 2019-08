Schulstartgeld: einmalig 100 Euro für Erstklassler, Anträge können ab 2. September gestellt werden

Seit 2009 gewährt das Land als einmalige Starthilfe ein Schulstartgeld von 100 Euro für Erstklässler, unabhängig von der Höhe des Familieneinkommens. Voraussetzungen sind der Hauptwohnsitz des Kindes im Burgenland und der erstmalige Besuch der ersten Klasse Volksschule. Nähere Informationen zur Antragstellung finden Eltern der Homepage des Landes Burgenland (www.burgenland.at/themen/gesellschaft/familie/schulstartgeld/) oder telefonisch unter 057-600/2789 bzw. per E-Mail an post.a7-familie@bgld.gv.at. Ab 2. September 2017 und noch bis 30. Juni 2020 können Anträge auf Auszahlung des Schulstartgeldes eingebracht werden.



Zusätzliches Englischangebot an Volksschulen

Ab dem kommenden Schuljahr hat jedes Volksschulkind die Möglichkeit, zusätzlich zu den bestehenden Unterrichtseinheiten, eine kostenlose, unverbindliche Englischstunde pro Woche zu besuchen. „Die Wichtigkeit der englischen Sprache muss ich nicht ausführlich erörtern. Wir leben in einer globalen, digitalisierten Welt, in der das Beherrschen der englischen Sprache Türen öffnet und vielfältige Möglichkeiten bietet“, so Winkler.

Die Anmeldungsfrist zum zusätzlichen kostenlosen Englischunterricht beginnt mit dem ersten Schultag. Nähere Details dazu erfahren die Eltern und Erziehenden in der betreffenden Schule.



Schulen bauen Bildungsangebot mit neuen Schwerpunkten aus, Start der Berufspilotenausbildung am Gewerbegymnasium Güssing

Derzeit lehren an den burgenländischen Schulen 1839 BundeslehrerInnen (Stand 2019) und 2.404 LandeslehrerInnen (inkl. Berufsschulen). „Wir können den Bedarf in allen Fächern sehr gut abdecken. Nur bei Kroatisch an den Volksschulen und in naturwissenschaftlichen Fächern im NMS-Bereich gibt es zu wenig Bewerber“, so Bildungsdirektor Zitz.



Das neue Schuljahr bringt an einzelnen Schulstandorten Neuerungen und neue Angebote mit sich. Die NMS wird Pilotschule für das neue Notenschema (Pädagogikpaket 2018 des BMfB) sein. Ab Herbst werden ab der 6. Schulstufe zwei Leistungsgruppen „Standard“ für die Fächer Deutsch, Mathematik sowie Englisch zur Beurteilung der Schülerinnen und Schüler eingerichtet. Das Theresianum in Eisenstadt wird um den Schwerpunkt in den Bereichen Biologie, Umweltkunde, Physik und Chemie erweitert.

Das Gewerbegymnasium Güssing bietet ab Herbst die Möglichkeit zur Berufspilotenausbildung. „Mit dem neuen, österreichweiten einzigartigen Ausbildungsmodul können Schülerinnen und Schüler den Privatpilotenschein machen. Nach der Matura ist der Weg für den Linienpilotenkurs geebnet“, so Zitz. Weiters wird die dreijährige Fachschule für pädagogische Assistenzberufe an der BAfEP Oberwart vom Schulversuch in die Regelschule überführt. Neues gibt es auch an der HTL Pinkafeld. Dort wird mit „Stahlbau als Modul im Kolleg“ ein neuer schulautonomer Schwerpunkt gesetzt. Ab September startet die Jus-HAK an der BHAK Eisenstadt und bietet dann als eine von nur vier Standorten österreichweit eine kaufmännische Ausbildung mit juristischem Schwerpunkt an. Auch an den beiden Tourismuszweigen des Pannoneum in Neusiedl am See werden neue zusätzliche Ausbildungsschwerpunkte („Tourismus / International / Kommunikation“ sowie „Tourismus / E-Marketing / Media Design“ an der Höheren Lehranstalt für Tourismus; „Gastronomie /Regional / International“ an der Hotelfachschule).



Infrastruktur wird modernisiert

Um SchülerInnen und PädagogInnen optimale Bedingungen zu bieten, wird an vielen Schulstandorten die Infrastruktur erneuert und ausgebaut. Bis Schulbeginn werden die neuen Fluchtstiegen im BSZ Neusiedl m See fertiggestellt. Der Zubau und die Generalsanierung des BG/BRG/BORG Mattersburg befindet sich in der 3. Bauphase und wird Herbst 2020 abgeschlossen (Gesamtkosten: 17 Mio. Euro). In Neudörfl werden 10 Millionen Euro in den Bau der Neuen Mittelschule investiert, in Bruckneudorf soll in der ehemaligen Konservenfabrik eine neue Volkschule für rund 130 Kinder inklusive Nachmittagsbetreuung entstehen (Investition: 10 Mio. Euro). Bauliche Maßnahmen werden auch an der HTL Pinkafeld (Zubau, Sanierung des Verbindungstraktes, Investitionssumme rund 20 Mio. Euro), am BG Oberschützen (Generalsanierung in Vorbereitung) und des BSZ Güssing (Errichtung eines FunCourts) umgesetzt bzw. geplant.



Digitalisierung wesentlicher Faktor im Bildungsbereich

Ein wesentlicher Faktor heute im Bildungsbereich sei die Digitalisierung, betont Winkler. „Trotz der rasanten Entwicklung und des Einzugs von elektronischen und digitalen Geräten wird das klassische Buch im Unterricht erhalten bleiben. Das ändert jedoch nichts daran, dass wir digitale Werkzeuge in den Unterricht einbinden.“ So gebe es bereits an mehreren Volksschulen I-Pad-Klassen, mit denen verschiedene Programme wie zum Beispiel Scooly oder Schooltastic ausgeführt werden, die beim Lesen unterstützen oder Lernen und Bewegung fördern. „Wir sind neuen und innovativen Unterrichtsmethoden und Hilfsmitteln gegenüber sehr aufgeschlossen und haben das eine oder andere Tool derzeit in einer Testphase. Das Land wird solche Initiativen natürlich weiterhin unterstützen.“



Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt zu stärken

Die Schule sei auch ein wichtiger Ort, um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umwelt zu stärken, sagt Winkler. „Die Kinder sind uns Erwachsenen teilweise sogar einen Schritt voraus. Klimaschutz ist ein Thema, dass uns alle betrifft und zu dem jeder seinen Beitrag leisten kann. Im Laufe des Schuljahres werden wir gemeinsam mit der Bildungsdirektion und den Schulen einzelne Projekte vorstellen.“



Winkler: „Kinder gut auf den Schulweg vorbereiten“

„Was mir persönlich ganz besonders wichtig ist, ist der Schulweg. Der Weg zur oder von der Schule birgt viele Gefahren in sich, die Kinder in diesem Alter vielfach nicht erkennen.“ An die Eltern appelliert Winkler, die Kinder gut auf den Schulweg vorzubereiten, mit ihnen im Vorfeld den Weg gemeinsam zu gehen und soweit möglich auf die Benützung des Autos zu verzichten – auch um gefährliche Verkehrssituationen vor den Schulen zu vermeiden.