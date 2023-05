KSV-Analyse Managementfehler waren 2022 Hauptursache für Insolvenzen

Foto: Shutterstock, Vitalii Vodolazskyi

M anagementfehler waren 2022 für drei von zehn Insolvenzen in Österreichs Unternehmen verantwortlich, vor allem in Wien. Dabei waren Planungsschwächen und fehlerhaftes Controlling sowie schlechte Kostenstruktur aufgrund von Mängeln innerhalb der Organisation die größten Problemfelder, teilte der KSV1870 in einer Aussendung mit. Knapp hinter den Managementfehlern folgten „Unbeherrschbare Umstände“ wie Krankheit, Naturkatastrophen oder speziell die Pandemie als Pleiten-Auslöser.