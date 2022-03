Wein und Genuss: Ein Sommer wie 2019

Das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Also, eigentlich eher mit unseren Winzerinnen und Winzer, die wiederum können es nun gut mit uns meinen.

„Es ist erst Mitte Juli richtig heiß geworden, wir hatten einen eher kühlen Vorsommer. Das ist für den Weißwein perfekt, er erhält dadurch eine schöne Säure und Frucht“, erklärt Weinbauverbands-Präsident Andreas Liegenfeld der BVZ. Schon gut 400 verschiedene Jahrgangs-Weine hat Liegenfeld verkostet: „Die waren alle hervorragend, wir können zufrieden sein.“ Der Jahrgang 2021 schließt also nahtlos an die Jahrgänge 2019 und 2020 an, diese wurden alle von Unwettern oder einer extremen Hitzeperiode wie 2018 verschont. Liegenfeld, fast schon lyrisch: „Die perfekte Trilogie!“

Die Weißweine sind schongefüllt, die Roten lagern derzeit noch in den Fässern. Aber Liegenfeld ist optimistisch, dass wir gesellschaftlich wieder an das Jahr 2019 anschließen und endlich wieder uneingeschränkt Wein-Feste feiern können.