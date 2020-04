Zudem gilt für all jene, die noch keinen Antrag gestellt haben, dies rückwirkend zu machen. „Ich rufe nochmals eindringlich alle UnternehmerInnen dazu auf, das Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen, um die bewährten Arbeitskräfte nach der Krise sofort wieder zur Verfügung zu haben und erfolgreich neu zu starten! Bis Montag null Uhr ist noch eine nachträgliche Anmeldung für März möglich“, so Illedits.

Um die Liquidität der Unternehmen zu sichern, dadurch Kündigungen vorzubeugen und die Arbeitsplätze zu retten, wurde das Corona-Kurzarbeitsmodell installiert. Bis vergangenen Freitag sind 485 Anträge zur Kurzarbeit vom AMS Burgenland genehmigt worden, davon waren 7.205 Beschäftigte betroffen, deren Arbeitsplatz durch dieses Instrument gesichert werden konnte. Anträge sind auch rückwirkend und nachträglich möglich. Rückwirkende Beantragungen von Kurzarbeit mit Beginn März sind aber nur noch bis 20. April 24 Uhr möglich. Wenn sie erst danach eingehen, ist kein Anspruch auf Kurzarbeit für März möglich.

Die Corona-Krise hat nach wie vor negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt – auch, wenn seit Dienstag ein langsames Hochfahren möglich ist. Die Arbeitslosigkeit erreichte im vergangenen Monat auch im Burgenland ein Rekordhoch mit einem Plus von über 30 Prozent zum Vormonat. Von der Arbeitslosigkeit sind aktuell am meisten der Tourismus (+132,9 Prozent der Arbeitslosen), der Handel (+ 45,9 Prozent der Arbeitslosen) und der Bau (+104 Prozent der Arbeitslosen) betroffen. 100.572 Personen waren im März im Burgenland beschäftigt, das ist ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Gegensatz dazu waren 13.814 Personen arbeitslos (+61,5 Prozent). Damit die Zahlen der Arbeitslosen nicht weitersteigen, sollte unbedingt das Kurzarbeitsmodell in Anspruch genommen werden. „Wir befinden uns trotz einer allmählichen Verbesserung nach wie vor in einer schwierigen und ungewissen Zeit. Die Absicherung der Arbeitsplätze durch die Kurzarbeit nimmt den Menschen große Sorge und ermöglicht den Betrieben, ihr bewährtes Personal wieder einsetzen zu können, um nach der Krise rasch in gewohnter Weise weiterzumachen“, so Illedits abschließend.