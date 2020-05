Man wolle "nicht von der Gesundheits- in die Wirtschaftskrise fallen. Wir wollen Anreize schaffen, wir wollen investieren, damit wir - so gut es geht - diese Wirtschaftskrise so klein wie möglich halten", sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Dienstag bei der Präsentation in Eisenstadt.

Mehr als 500 Projekte sollen heuer über alle Bereiche hinweg umgesetzt werden, erläuterte Baudirektor Wolfgang Heckenast. Trotz Coronakrise habe man mit den Baustellen fast ohne Verzögerung und Komplikationen beginnen können.

Am Höhepunkt der Coronakrise seien auch die Baustellentätigkeiten eingeschränkt gewesen. "Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass das zu diesem Zeitpunkt der richtige Schritt war", so Dorner. Es sei aber genauso richtig gewesen, nach Ostern wieder die Baustellen hochzufahren. Die Investitionen leisteten einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

Im Bereich der Landesstraßen werden rund 10,2 Millionen Euro investiert, erläuterte Dorner. 11,1 Millionen fließen im Bereich der ländlichen Struktur. Einen großen Budgetposten stellen die Bundesstraßen mit 125 Millionen Euro dar. Projekte im Bereich der Wasser- und Umweltwirtschaft haben heuer ein Ausmaß von 42,2 Millionen Euro.

Im Bereich der Landesstraßen sind im Nordburgenland zehn, im Mittelburgenland acht und im Südburgenland 17 Projekte geplant. Dorner nannte als Beispiel ein Vorhaben an der B50 Günseck - Bernstein im Bezirk Oberpullendorf. Dort soll um 2,1 Millionen Euro eine 1,6 Kilometer lange Kriechspur entstehen, um den Verkehr flüssiger zu machen.

Im Bereich der Bundesstraßen investiert die Asfinag etwa in den Bau der S7 im Südburgenland, wo für heuer die Baukosten mit 86,4 Millionen Euro brutto veranschlagt sind. Auf der S31 wird der Sicherheitsausbau vom Knoten Mattersburg bis zur Anschlussstelle Weppersdorf fortgesetzt. 2020 sollen in das Vorhaben 38,4 Millionen Euro fließen. An der Südostautobahn (A3) soll im Herbst der Startschuss für den Bau von Lärmschutzwänden fallen, so Dorner.

16 Millionen Euro sind für 20 Maßnahmen im Bereich der Schutzwasserwirtschaft eingeplant. In Mannersdorf im Mittelburgenland beispielsweise entstehe ein Hochwasserschutzprojekt aus drei Rückhaltebecken für den Ortsteil Rattersdorf. Die Gesamtkosten von rund 6,7 Millionen Euro übernehme zu 50 Prozent der Bund. Das Land trage 45 Prozent, die Gemeinde fünf Prozent, erläuterte der Landesrat.