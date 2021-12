Kontroverse Debatte über Budget 2022 im Burgenland

ÖVP, FPÖ und Grüne kritisierten unter anderem mangelnde Transparenz und die Gründung landeseigener Gesellschaften. Die SPÖ wies die Kritik zurück und sah den Voranschlag als wichtigen Schritt in der Bekämpfung der Coronakrise. Beschlossen wird das Budget am Donnerstag, die Opposition will nicht mitstimmen.

Der Voranschlag umfasst insgesamt 1,41 Milliarden Euro und sieht eine Neuverschuldung von 52 Millionen vor. Die Investitionsquote liege bei rund 23 Prozent, wobei ein Großteil in die Bereiche Soziales, Gesundheit und Bildung fließe, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Mit den Investitionen will das Land laut Hergovich die antizyklische Finanzpolitik in der Coronakrise fortsetzen und die Wirtschaft sowie den Arbeitsmarkt ankurbeln. "Unser Ziel ist es, uns aus der Krise hinaus zu investieren", betonte der Klubobmann.

Hergovich: "Signal der Sicherheit und Stabilität"

Hergovich sieht das Budget deshalb auch als "Signal der Sicherheit und Stabilität", das der Bekämpfung der Coronakrise diene. Außerdem zeige es, dass das Burgenland im Vergleich zu anderen Bundesländern bisher gut durch die Krise gekommen sei und die geplanten Projekte weiterverfolgen könne, meinte der Klubobmann.

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik sah das anders und kritisierte vor allem, dass 53 Millionen Euro in Beteiligungen und GmbHs des Landes fließen sollen, etwa in eine Seemanagement GmbH, die laut Budget geplant sei, zu der sie aber nichts in Erfahrung bringen habe können. Das Steuergeld, das in die GmbHs gesteckt werde, werde der Kontrolle des Landtags entzogen, weil sich das Fragerecht nicht auf ausgegliederte Gesellschaften erstrecke, kritisierte Petrik die aus ihrer Sicht mangelnde Transparenz und reimte: "Kommt der Landtag dir zu nah, gründe eine GmbH."

Auch die ÖVP kritisierte die Gründung der Gesellschaften als "Verstaatlichungstendenz". Finanziert würde diese, ebenso wie neu geschaffene Jobs, durch zusätzlich eingeführte Steuern von der Bevölkerung, meinte Klubobmann Markus Ulram. Nach der Kritik des Burgenländischen Landesrechnungshofs an der Eröffnungsbilanz des Landes zweifelte er außerdem das "Zahlenwerk" an. "Dieses Budget ist auf Sand gebaut und verfolgt den Machtausbau des Landeshauptmannes", sagte Ulram.

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz störte sich vor allem an langfristigen Anleihen, die erst nach mehreren Jahren fällig werden. "Das ist kein stabiles Budget, sondern ein massiv unstabiles Budget", meinte er. Die SPÖ und Doskozil selbst wiesen die Kritik der Opposition aber vehement als "Halb- und Unwahrheiten" zurück.

Fragestunde vor Debatte

Vor der Debatte über den Voranschlag hatte Doskozil in einer Fragestunde angekündigt, dem Landtag im Jänner einen Regionalen Strukturplan Gesundheit vorzulegen. Für das geplante neue Krankenhaus in Gols soll im März die Widmung erfolgen. ÖVP und Grüne kritisierten in diesem Zusammenhang, dass Doskozil den "Masterplan Spitäler" heuer bis Anfang Juli angekündigt, aber bis dato nicht geliefert habe.