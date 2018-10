Glyphosatfreies Burgenland: Arbeitsgruppe eingesetzt .

Eine Arbeitsgruppe soll im Burgenland den Weg in Richtung glyphosatfreie Landwirtschaft zu ebnen. Das Gremium solle Maßnahmen definieren, durch die "wir einen Riesenschritt in Richtung 100 Prozent Bio im Burgenland gehen können", kündigte der SPÖ-Landesparteivorsitzende, Hans Peter Doskozil, am Montag an. Die Arbeitsgruppe werde unter anderem aus Förder- und Rechtsexperten bestehen.