Mehr als 10 Mio. Euro Unwetterschäden im Burgenland .

Unwetter haben den landwirtschaftlichen Kulturen im Burgenland heuer bisher stark zugesetzt. "In Summe entstand in der burgenländischen Landwirtschaft ein Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro", zog Günther Kurz, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung, am Freitag anlässlich eines Lokalaugenscheins im "Blaufränkischland" im Bezirk Oberpullendorf eine Zwischenbilanz.