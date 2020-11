Eine regelrechte „Trendwende“ veranschaulicht eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts OGM: Das eigene Bundesland ist für Burgenländer mittlerweile zum Leben und Arbeiten deutlich attraktiver als die Bundeshauptstadt Wien (Details auf ogm.at).

78 Prozent der Pannonier haben diesbezüglich mittlerweile ein positives Bild von ihrem Bundesland – für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer angesichts der zahlreichen Arbeitspendler nach Wien, Niederösterreich und in die Steiermark ein „ausgezeichneter“ Wert. Der Experte sieht darin ein Indiz, dass „noch vor einer Generation manchmal spürbare Komplexe und Neidgefühle gegenüber Wien mittlerweile nicht nur völlig verschwunden sind, sondern sich umgedreht haben.“ Als ausschlaggebend für die gute Bewertung sieht Bachmayer die höhere Lebensqualität im Burgenland.

Quelle: www.ogm.at; Foto: George Rudy/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Hammerl

Nach dem eigenen Land sind aus Sicht der Burgenländer die Nachbarn Steiermark und Niederösterreich am meisten attraktiv, was Leben und Arbeiten betrifft, danach kommt erst Wien als weiterhin wichtiger Arbeitsort. Die Attraktivität des Burgenlands als Arbeitsort auf andere Bundesländer wiederum sei laut Bachmayer „mäßig“, für die meisten wirke noch das alte Bild des „armen“ Burgenlandes in Randlage nach.

Anstieg bei Selbstwertgefühl und Identität

Mit einem Wert von 95 Prozent noch ausgeprägter zeigt sich laut Umfrage die Sympathie der Burgenländer mit Land und Leuten. „Selbstwertgefühl und Identität sind in den letzten 20 Jahren sichtbar gestiegen. Die alte Nord-Mittel-Südburgenländische Identität ist zwar noch immer deutlich spürbar, aber nun durch eine verstärkte Landesidentität überdacht“, analysiert Bachmayer. Knapp dahinter folgt im Sympathieranking die Steiermark, Wien rangiert bei den Burgenländern mit 38 Prozent auf dem letzten Platz.

Mit zunehmender Entfernung würden Sympathie der anderen Bundesländer abnehmen, das gelte auch für die Burgenländer, so Bachmayer: „Vorarlberg ist wegen der Entfernung zum Leben und Arbeiten ebenso wenig attraktiv wie Land und Leute sympathisch – man kennt sie einfach zuwenig.“