Österreich 25 Jahre der EU: Burgenland profitierte .

Seit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 ist auch das Burgenland Teil der Europäischen Union. Eine vom Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) in Auftrag gegebene Studie hat die Auswirkungen der Entwicklung seither untersucht. "Das Burgenland hat in den 25 Jahren EU-Mitgliedschaft in besonderem Maße profitiert", stellte Landesrat Christian Illedits (SPÖ) am Mittwoch anlässlich der Präsentation fest.