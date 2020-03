Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind insbesondere Klein- und Kleinstunternehmen in ihrer Existenz gefährdet. Für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Kleinstunternehmen soll morgen im Nationalrat ein eigener Härtefallfonds beschlossen werden, der mit 1 Milliarde Euro dotiert wird. Ziel ist es, mit den Förderungen des Härtefallfonds den betroffenen Betrieben durch die Krise zu helfen. Der Umsetzungs-Start dieser Maßnahmen ist für kommende Woche geplant.

Die Wirtschaftskammer wickelt diese Förderung im Auftrag des Bundes ab und wird alles unternehmen, dass die Klein- und Kleinstunternehmen rasch und unbürokratisch zu Unterstützungsleistungen kommen. Bei der Förderung handelt es sich um einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. EPU und Kleinstunternehmen verzeichnen bis zu 100 Prozent Einnahmenausfälle. Es ist daher wichtig, dass diese Unternehmen weiterhin ihre laufenden Kosten bezahlen können. Der Zuschuss wird von Steuern und Abgaben befreit sein. Die Förderrichtlinien werden derzeit gemeinsam mit Vizekanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium erarbeitet.

Abwicklung durch die Wirtschaftskammer

Von der WKÖ wird eine zentrale IT-Lösung erarbeitet, wo die betroffenen Betriebe rasch ihre Anträge einbringen können. Danach soll es möglichst einfach und rasch zur Auszahlung der Förderbeträge kommen. Gleichzeitig wird es auch Ansprechpartner in der Wirtschaftskammer Burgenland geben.

Wir bitten Sie nur noch um etwas Geduld, eine Vorabmeldung ist nicht erforderlich. Der Zeitpunkt der Einreichung ist nicht förderrelevant. Sobald die Details feststehen, finden Sie die genauen Informationen unter www.wko.at/corona sowie alle anderen Kommunikationskanäle der Wirtschaftskammer Burgenland.

Gesetzliche Betriebsschließung Änderungen

In einigen Bereichen wurden die Regelungen in Sachen gesetzlicher Betriebsschließungen adaptiert. Hier finden Sie die aktuelle Liste mit allen Branchen..

AMS-Unterlagen per Mail übermitteln

Anträge bzw. Sozialpartnervereinbarungen zur Corona-Kurzarbeit sind direkt an das AMS Burgenland via eAMS-Konto oder per E-Mail an sfu.burgenland@ams.at zu übermitteln.

