Wie „zukunftsfähig“ sind die heimischen Bezirke? Eine Frage, die gerade in Zeiten von Corona zusätzlich an Relevanz gewinnt. Wenngleich die Auswirkungen der Pandemie noch nicht berücksichtigt werden konnten, beinhaltet das kürzlich veröffentlichte dritte „Zukunftsranking“ der Linzer Agentur Pöchhacker Innovation Consulting GmbH (P-IC) in Bezug auf die 79 Bezirke und 15 Statutarstädte in Österreich doch eine gewisse Aussagekraft für die Regionalpolitik.

Eisenstadt weiter bester Bezirk im Burgenland

Unangefochtener Spitzenreiter bundesweit ist, wie schon in den Vorjahren, das niederösterreichische Krems. Die burgenländischen Vertreter rangieren zumeist im hinteren Mittelfeld – mit zwei Ausnahmen: Eisenstadt (Stadt) büßte gegenüber 2019 zwar 13 Plätze ein, bleibt aber unter den Top-20. Güssing wiederum rutscht 14 Plätze ab und ist somit Schlusslicht.

Die auffälligsten Burgenland-Ergebnisse im Detail:

Eisenstadt (Stadt) konnte vor allem bei Arbeitsmarktdaten und im Bereich Wirtschaft & Innovation punkten. So ist die Landeshauptstadt etwa beim Bildungsniveau der Erwerbstätigen oder beim Pro-Kopf-Einkommen österreichweit unter den Top-10 zu finden. Hervor sticht mit 3,7 Praxen pro 1.000 Einwohnern auch die höchste Ärztedichte aller Bezirke. Das Abrutschen im Gesamtranking liegt laut Studienautoren an einer „geringen Dynamik bei demografischen Indikatoren“.

Rust erzielt „Top-Daten“ bei Gründungsintensität, Kriminalitätsrate und kommunalen Schulden. Das für Kenner der idyllischen Seestadt verwunderliche „Schwächeln“ im Bereich Lebensqualität wird mit einer „vergleichsweise schwachen Dynamik der letzten Jahre“ erklärt, etwa was die Zahl an Kindertagesstätten im Vergleich zu anderen Regionen betreffe.

Der Bezirk Mattersburg hat von allen burgenländischen Vertretern die meisten Plätze wettgemacht und schneidet besonders gut beim Ranking zur Lebensqualität ab. Ausschlag gebend dafür: niedrige Kommunalschulden, eine geringe Kriminalitätsrate sowie die österreichweit fünftbeste Entwicklung bei Arztpraxen pro 1.000 Einwohner, wie es heißt.

Der Bezirk Neusiedl am See liegt ebenfalls, wie Mattersburg, unter Österreichs Top-20-Regionen bei der Lebensqualität. Auffallend sei die „überdurchschnittlichen Senkung der Kriminalitätsrate“ im Vergleich zu anderen Bezirken, betonen die Studienautoren.

Der Bezirk Jennersdorf zählt bei Wirtschafts- und Innovationsindikatoren zu den besten 20 bundesweit. In Bezug auf die Unternehmensdichte etwa gab es in den letzten Jahren die österreichweit höchste Steigerung.

Der Bezirk Güssing belegt den 94. und letzten Platz. Zwar weise der Bezirk etwa die höchste Gründungs-Intensität Österreichs auf, allerdings zeige sich im Mehrjahresvergleich „eine deutlich nachlassende Dynamik“, ebenso in den Bereichen Demografie und Arbeitsmarkt, so die Autoren.

Positiv: die Indikatorenwerte zur Lebensqualität – es gebe eine „sehr niedrige Kriminalitätsrate sowie eine gute Versorgung mit Kindertagesstätten“.