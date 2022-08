Teuerung: Holz ist das neue Gold

Werbung

Der neue Holzmarktbericht der Landwirtschaftskammer (LK) wurde wohl selten so gründlich gelesen wie heuer. Kein Wunder, angesichts der explodierenden Gaspreise planen viele Haushalte Brennholz als alternative Wärmequelle in der Heizsaison ein.

Burgenländische Holzpreise bundesweit die teuersten

Das hat die Preise deutlich steigen lassen: Beim Energieholz (also zum Heizen gedachtes Holz) kosten harte Brennholz-Meterscheite im Juni und Juli dieses Jahres 95 Euro, ein Plus von 36 Prozent im Vergleich zu 2021. Für gehacktes Energieholz sind es sogar 105 Euro (plus 24 Prozent).

Fast verdoppelt. Nach dem Tief 2020 stieg der Sägerundholzpreis 2022 von 66 auf 126 Euro pro Festmeter (10-Jahres-Schnitt in grün: 90). Foto: Grafik: LKÖ

Die Preise im Burgenland stehen am oberen Ende der Skala, in NÖ und der Steiermark ist das harte Brennholz um 21 sowie 14 Prozent Prozent günstiger., das gehackte um 17 und 7 Prozent. Nur in Salzburg und Vorarlberg ist das harte Brennholz teurer, dafür das gehackte günstiger.

Hamsterkäufe als zusätzliche Preistreiber

Auch beim Industrieholz gibt es ein Plus von 17 bis 24 Prozent, beim Blochholz etwa für den Bau sind es je nach Güteklasse acht bis 14 Prozent.

„Die Kriegshandlungen in der Ukraine haben Auswirkungen auf Brennholzmarkt. Wir importieren in Österreich auch Holz aus Nachbarländern, der Krieg führt nun dazu, dass EU-Holzexporteure wie Tschechien weniger exportieren, da auch dort mit stark steigendem Eigenbedarf gerechnet wird. Wir hatten immer schon sehr viel Holz aus Österreich und müssen nun wieder verstärkt auf dieses setzen“, erklärt Thomas Jestl, Fachgruppengeschäftsführer der Wirtschaftskammer.

Könnte es sein, dass uns das Holz ausgeht? „Wir können die Nachfrage bedienen, aber gerade Brennholz ist von heute auf morgen nicht lieferbar, da es eine einjährige Trockenphase braucht. Unsere Betriebe arbeiten bereits an Lösungen wie das Öffnen von Reserven und den Umstieg auf andere Holzarten als Buche und Eiche“, so Jestl.

Er appelliert an die Vernunft beim Holzkauf: „Kaufen Sie nach Augenmaß! Es ist durch die Verknappung und die damit verbundene Preissteigerung auch für Konsumenten nicht die richtige Zeit, das Brennholzlager aufzufüllen.“