Weintourismus Das Schweigen der Spritzen

Werbung

In den vergangenen Jahren, war der Marketing-Tag der Österreich Wein Marketing (ÖWM) notgedrungen von der Corona-Krisenbewältigung geprägt, heuer fasste man wieder Hoffnung. Weintourismus-Geschäftsführer Christian Zechmeister freuten besonders die Entwicklungen im Wein-Exportmarkt: „Hier tun sich neue Märkte auf, wie Kanada, zu denen unsere Weinstilistik hervorragend passt.“ Als Wein-Trends standen neben den alkoholarmen vor die „alternativen Weine“ im ÖWM-Rampenlicht. Dabei gehe es nicht nur um Orange oder Natural Weine, sondern um die „internationale Stilistik“, so Zechmeister. Diese zeichne sich durch mehr Säure und den unfiltrierten Charakter aus – oft brauche es nicht einmal mehr eine Prüfnummer.

„PIWI“: Die Zukunft, nur der Geschmack fehlt noch

Ein für den Weinbau besonders wichtiges Thema waren die pilzresistenten (kurz: PIWI) Sorten. Diese werden in der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, ist sich Wein Burgenland-Obmann Matthias Siess sicher. Zwar habe der Klimawandel mit Hitze und Trockenheit die Pilzgefahr im Burgenland deutlich verringert, Pilze brauchen ja fünf Stunden Blattnässe und Temperaturen von 20 bis 30 Grad. In der Steiermark habe man mit dem echten und falschen Mehltau schon weit größere Probleme. Dennoch bleiben Oidium und Perenospora die gemeinsten Pilzkrankheiten im Weinbau. Außer eben man setzt auf PIWI-Sorten. Diese haben auch im Burgenland den Vorteil, dass man sie wesentlich weniger spritzen müsse – was ganz im Sinne der EU ist, die den Spritzmitteleinsatz bis 2030 halbieren will. Siess: „Da sind wir auf Kurs, wir haben heuer sechsmal gespritzt, vor ein paar Jahren waren es noch 20 Mal.“

Bleibt nur ein Problem: „Einige PIWI-Weine schmecken schon ganz gut, aber es ist noch nichts dabei, das mit unserem Blaufränkisch mithalten kann.“