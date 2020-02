Dass sich der Markt verändere, sei „nichts Neues“, betonte Andrea Gottweis, Obfrau des Handels im Burgenland, aber es sei an der Zeit, „verstärkt auf diese Veränderungen zu reagieren.“

Denn die Zahlen würden eine mehr als deutliche Sprache sprechen: Laut Kaufkraftanalyse 2019 liegen nur mehr 12 Prozent der Verkaufsflächen im Burgenland in Ortskernen – ein bisheriger „Tiefstwert“, so Gottweis und zudem der niedrigste österreichweit. Auf der anderen Seite gebe es „ein enormes Wachstum an der Peripherie“: Während bundesweit die Gesamtverkaufsflächen sinken, habe es im Burgenland eine Steigerung um 19 Prozent gegeben.

Um dieser Entwicklung entgegen zu steuern hat die Wirtschaftskammer nun unter anderem einen Praxisleitfaden für ein aktives Standortmarketing erarbeiten lassen. Auf 98 Seiten werden dabei konkrete Handlungsempfehlungen, Kennzahlen und Best-Practice-Beispiele zusammengefasst. Am 13. Mai wird an der Wirtschaftkammer außerdem ein kostenfreier Workshop für Standortmanager angeboten, der durch Beratung vor Ort vertieft werden kann.