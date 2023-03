Gala in Andau: Burgenlands Tourismus trifft Zukunft

Werbung

Unter dem Motto „Burgenland trifft Zukunft“ gewährten Geschäftsführer Didi Tunkel, CMO Kurt Kaiser und ihr Team gemeinsam mit Landesvize Astrid Eisenkopf nicht nur exklusive Einblicke in die Tourismus-Strategie und den Masterplan, sondern verliehen auch einen besonderen Preis: Fürs touristische Lebenswerk wurde der frühere Tourismus-Geschäftsführer und heutige VAMED-Direktor Gerhard Gucher geehrt.

Über ein Jahr lang hat man an der Strategie und am Masterplan in Begleitung der Agentur Kohl & Partner gearbeitet, wie Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel erklärte: „Erstmals wurde ein systemischer Ansatz gewählt. Insgesamt haben über 250 Personen aus sehr vielen Bereichen daran mitgearbeitet.“ Es handle sich aber nicht etwa „um ein Strategiepapier, das dann in einer Schublade verstaubt“, hielt Burgenland-Tourismus-CMO Kurt Kaiser fest: „Wir haben auch einen Masterplan mit konkreten Starter-Projekten definiert, die wir ab sofort umzusetzen beginnen.“

Mit den Konzepten habe man die Grundlage geschaffen, „um alle zukünftigen Herausforderungen und Chancen in Angriff zu nehmen“, betonte Landesvize Astrid Eisenkopf, die in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an der Gala teilnahm.

Die Strategie ist auf vier Haupt-Handlungsfelder aufgebaut: „Arbeitsmarkt im Tourismus“, „innovative Produkt- und Lebensraumentwicklung“ sowie „Beherbergung, Gastronomie und Next Generation“, „Digitalisierung und Vernetzung“ und auf dem wichtigen Querschnittsthema „Nachhaltigkeit und Regionalität“. Insgesamt wurden vom Kern-Strategieteam 20 Starter-Projekte sowie 27 weitere Projekte definiert und ausgearbeitet. Sie sollen dazu führen, dass das Burgenland – so die Vision – „mit Lebensgenuss und imposanten Naturerlebnissen zum nachhaltigen Erlebnis- und Wohlfühlraum in Österreich weiterentwickelt wird“.

Vor allem auch an den Nachwuchs wurde und wird – mit der Praktikums-Offensive „Check the Prak!“ – gedacht. Im Rahmen der Gala gab es nun Auszeichnungen für die „Best Talents“ des Jahres 2022. Nur eines der Highlights am prominent besetzten Abend.