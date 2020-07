Die Bank Burgenland werde aufgrund des Andrangs die Mitarbeiterkapazitäten weiter erhöhen, hieß es in einer Aussendung. Die Filialen in Mattersburg, Neudörfl, Oberpullendorf und Eisenstadt werden vorübergehend auch samstags geöffnet sein. Von 8.00 bis 16.00 Uhr können sich Betroffene beraten lassen. Eine Terminvereinbarung im Voraus sei vorteilhaft, teilte die Bank mit.

Die bank99 wird ihre Filiale in Mattersburg zumindest am morgigen Samstag ausnahmsweise aufsperren. Kunden können während der Sonderöffnungszeiten von 8.00 bis 18.00 Uhr in die Filiale kommen.