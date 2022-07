Fertőrákos-Bau vor dem Aus

Werbung

Wie das ungarische Online-Magazin atlatszo.hu berichtet, war die Ausschreibung des skandalumwobenen Bauprojekts in Fertőrákos nicht erfolgreich.

"Ausschreibung erfolglos" Mega-Bauprojekt Fertörakos vor dem Aus?

Im elektronischen Vergabesystem (EKR) wurden in der vergangenen Woche die gesammelten Angebote veröffentlicht, im Dokument heißt es: „Die für den Vertragsabschluss erforderliche Deckung wird nicht zur Verfügung gestellt“ (Übersetzung BVZ).

Heißt im Klartext: Vorerst wird nicht (weiter) gebaut. Ein umweltpolitischer Paukenschlag, hätte das mehrgeschossige Hotel mit hunderten Park- und Bootsanlegeplätzen doch einen starken – oder laut Umweltschutz-Organisationen: zu starken – Eingriff in das Ökosystem bedeutet.

Baustopp als Teilsieg für Umweltschutz

Gründe für ein mögliches Aus könnten neben der Trockenheit auch finanzielle Engpässe sein. Die ungarische Regierung hat unlängst angekündigt, bei Großprojekten den Sparstift anzusetzen. Eine neuerliche Ausschreibung ist denkbar, würde aber wohl einiges an Verzögerungen mit sich bringen.

Die ungarischen Freunde des Neusiedler Sees (Fertő tó barátai) sehen den Baustopp als „wichtigen Teilerfolg“. Künftig werde man sich weiter für „sinnvolle Investitionen“ in Fertőrákos einsetzen. Dass Modernisierungsarbeiten am ungarischen Ufer notwendig sein werden, stellen auch die Naturschützer nicht in Abrede.

Auch der Landschaftsökologe Professor Christian Schuhböck von der Alliance for Nature (AFN) wertet das vorläufige Aus für das Mega-Projekt als Teilerfolg, wenn auch mit einem Wermutstropfen: „Das Projekt wurde offensichtlich nicht aus naturfachlichen, sondern aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt.“

Fraglich sei, wie es nun mit dem geplanten See-Zufluss weitergehe. An einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) führe jedenfalls kein Weg vorbei, hierbei sei die Rechtslage klar. Was die Auswirkungen auf den See und seinen Chemismus angeht, standen sich die Meinungen von Sachverständigen zuletzt diametral gegenüber: Laut Gutachten der TU Wien im Auftrag des Landes gebe es keine negativen Auswirkungen.

Die Umweltschutzorganisation WWF warnt dagegen: Das Zuführen von kalkhaltigem Wasser aus der Moson-Donau könnte zur Klärung des trüben Sees führen mit negativen Folgen für Flora und Fauna. Schuhböck, der seit 2017 den Zustand des Neusiedler Sees dokumentiert, schlägt sich klar auf die Seite des WWF. Beim TU-Gutachten beschleiche ihn dagegen der Verdacht, hier sei das Ergebnis schon vor der Erhebung festgestanden.

Doskozil: Ungarn will weiterhin See-Zuleitung

„Eine Zuleitung wird aus heutiger Sicht und heutigem Wissensstand unumgänglich sein“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Rahmen der SPÖ-Sommertour im Bezirk Neusiedl. Die Dringlichkeit ist dem Landeschef bewusst. Er spricht von „irrsinnigen Auswirkungen auf den Tourismus“. Gespräche mit dem ungarischen Partner stehen deshalb auf dem Terminkalender. Für Ende Juli ist ein Treffen mit Außenminister Péter Szijjártó in Budapest fixiert, im Herbst soll ein Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orbán folgen.

Bei Schilf- und Schlamm-Management ist man mit der Gründung einer eigenen Landesgesellschaft schon weiter. Offen ist aber, wie geschnittenes Schilf und gebaggerter Schlamm verwertet werden. Die Burgenland Energie sei hier laut Doskozil auch gefordert, Schilf energetisch zu verarbeitet.

Auch als Dämmmaterial könnte Schilf künftig eingesetzt werden. Die Verwertung von Schlamm werde sich schwieriger gestalten, glaubt Doskozil: „Hier rätseln wir noch. Eine kommerzielle Verwertung ist kaum möglich. Wir starten nun einen breit angelegten Ideenwettbewerb dazu.“

In die Kritik gerät derzeit auch die Bewässerung der Landwirtschaft im Seewinkel. Laut Doskozil sei die Entnahme einer Wassermenge von 21 Millionen Kubikmeter bewilligt, „wie viel genau bewässert wird, wissen wir aber nicht.“ Die Bewässerung am Tag soll daher eingeschränkt und Anreize geschaffen werden, um auf weniger bewässerungsintensive Kulturen umzusteigen.