Tag der Tabaktrafikanten: Burgenländer „tschickten“ 2021 mehr

Die Messe Oberwart war Schauplatz der Fachgruppentagung der TabaktrafikantInnen, die unter dem Motto „Die Tabaktrafik und die Herausforderungen der Zukunft“ stattfand.

Themen, wie die Situation mit der neuen Trafikvergabe, die Entwicklungen auf EU-Ebene und die Auswirkungen auf Trafiken sowie die Herausforderungen der Zukunft für Trafikanten wurden in ungezwungener Atmosphäre diskutiert.

Das Burgenland war 2021 übrigens jenes Bundesland, welches österreichweit den größten Zuwachs beim Tabakwarenumsatz erzielen konnte, dieser lag bei über zehn Prozent, österreichweit im Schnitt bei acht Prozent.

Zurückzuführen sei das, so WK-Vizepräsident Martin Horvath, auf die Grenzschließungen während der Corona-Zeit. Ein Umstand, auf den auch Fachgruppen-Obfrau Angelika Bauer hinwies. Zusätzlich zur Weiterentwicklung des Monopols will man sensible Genussmittel insbesondere neuartige Tabakerzeugnisse einbetten und den illegalen Handel mit europaweiter Zusammenarbeit in der Verfolgung von Schmuggelaktivitäten eindämmen.