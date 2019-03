Bis 2025 nimmt die Energie Burgenland 415 Millionen Euro in die Hand, lautet der Beschlusses eines großen Investitionsprogramms für erneuerbare Energie:

„Zur Erreichung der Klima- und Energiestrategie #mission2030 sind langfristige und großvolumige Investitionen wichtig. Wir leisten mit unseren kontinuierlichen Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien einen wesentlichen Beitrag.“ Michael Gerbavsits, Vorstandsvorsitzender der Energie Burgenland

Grafik: In welche Bio-Energie-Quellen wird investiert?

Erwartete Leistungssteigerung durch neue Anlagen

51 moderne, leistungsfähige Windkraft-Anlagen werden errichtet, 61 bestehende Anlagen abgebaut. Trotz der Reduktion der Anlagenanzahl von 225 auf 215 wird die Stromproduktion aus den Windparks um über 25% steigen. In ein weiteres Standbein der Energie Burgenland – die Photovoltaik – fließen 35 Millionen Euro. Damit soll die Stromproduktion aus Sonnenenergie verzehnfacht werden.

power2heat-Anlage in Neusiedl startet im Mai

Um Innovationen im Energiebereich voranzutreiben, investiert die Energie Burgenland laufend in neue Projekte. Im Mai wird beispielsweise der Spartenstich für eine power2heat-Anlage in Neusiedl am See gesetzt. In der Anlage werden verschiedene Technologien intelligent miteinander kombiniert, so wird Windstrom in Wärme umgewandelt und über das bestehende Fernwärmenetz an die Kunden geliefert. „Innovationen sind Treiber für unseren Erfolg von morgen. Mit der power2heat-Anlage in Neusiedl können wir etwa die Hälfte des Wärmebedarfs aus Windenergie mit Wärmepumpen produzieren“, so Gerbavsits. Die Energie Burgenland investiert 3,3 Millionen Euro in die Anlage, deren Inbetriebnahme im Sommer 2020 geplant ist.