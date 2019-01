Ferienmesse: Burgenland prominent vertreten

Das Gedränge rund um den burgenländischen Messestand auf Österreichs größter Tourismusmesse war enorm. Als offizielle nationale Partnerregion stand das Burgenland gemeinsam mit dem internationalen Partnerland Indonesien bei der Ferienmesse in Wien ganz besonders im Rampenlicht. Wir waren mit der Kamera dabei:

Das Land in seiner ganzen Vielfalt wurde mit neuem Konzept präsentiert: Stolze 550 Quadratmeter umfasste der Messestand, den man einem burgenländischen „Dorfplatz“ nachempfunden hatte. Die „Sonnenseite Österreichs“ lockte die Besucher unter anderem mit einer eigenen Weinbar, einer gemütlichen Begegnungszone und heimischen Schmankerln an. Eine weitere Neuerung: Mittels Virtual-Reality-Brille konnte man vor Ort virtuell durch die Landschaft radeln.



Pannonische Vielfalt in Szene gesetzt

Über das große Interesse erfreut zeigten sich die zahlreichen Vertreter des Landes, des Tourismus, der Kultur und der Kulinarik-Szene. Das bunte Angebot – mit den Schwerpunkten Natur, Wellness, Festivals und Genuss – wurde multimedial und umfangreich vorgestellt; im Detail informierten die einzelnen regionalen Stände und Anbieter auch über saisonale Highlights und Unterkünfte.

Hafner, BVZ

Die pannonische Vielfalt in all ihren Facetten findet sich nun auch im neuen Ferienwegweiser wieder, den die BVZ in Kooperation mit dem Burgenland Tourismus präsentiert. Im BVZ-Sonderheft, das dieser Ausgabe beigelegt ist, wird ein Überblick über die Regionen des Landes, die Kultur-Festivals von Nord bis Süd, sportliche Aktivitäten, Ausflugsziele, spezielle Urlaubs-Angebote und noch viel mehr geboten: all die Besonderheiten des Landes aus einer Hand!

Getreu dem Motto „Kraft tanken auf der Sonnenseite Österreichs“ zeigt sich der heimische Tourismus auch im Sinne des „Entschleunigungs“-Trends als Vorreiter. Mit den Thermen und saisonalen Schwerpunkten gilt das Burgenland schon lange als Ganzjahres-Destination mit internationalen „Fans“.

Alle Interessierten, die gerne ihren persönlichen Ferienwegweiser bestellen möchten, können dies auch per E-Mail machen: Einfach eine Mail mit Ihrer Adresse und Betreff „Ferienwegweiser“ an marketing@bvz.at senden und der BVZ-Ferienwegweiser wird Ihnen kostenlos nach Hause geschickt!