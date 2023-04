Weinbaubetriebe im Portrait

Das Mittelburgenland – auch „Blaufränkischland“ genannt – ist die Region mit den meisten Sonnenstunden im deutschsprachigen Raum. Kein Wunder, dass dort seit jeher ein bedeutendes Anbaugebiet für den Blaufränkisch zu finden ist. In den kommenden Wochen wird die BVZ in zweiwöchentlichem Rhythmus in einer eigenen Kolumne einige der Mittelburgenland DAC-Winzer vorstellen.

Die Trauben für Mittelburgenland DAC-Weine dürfen ausschließlich im Weinbaugebiet Mittelburgenland geerntet und verarbeitet werden. Zusätzlich muss der Wein die Kriterien eines österreichischen Qualitätsweins erfüllen und dem definierten Gebietstypus Blaufränkisch entsprechen. Zahlreiche Auszeichnungen und die Liebe von Weinliebhabern aus aller Welt zeugen für die Leidenschaft und das Können der Weinbauern. „Classic“, „Riede“ und „Reserve“ sind die drei Säulen des Mittelburgenland DAC. „Mit den Menschen ist es wie mit den Blumen: Sie brauchen nicht nur Wasser, sondern auch Sonne“, meinte Friedrich Schiller. „Und einen guten Rotwein“, ergänzt Walter Kirnbauer, Präsident des Verbands Blaufränkisch Mittelburgenland.