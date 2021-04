Der Aufschrei seitens der Landwirtschaftskammer (LWK) kurz vor Weihnachten 2020 war groß: Um einen „One-Stop-Shop“ in der Biolandwirtschaft zu positionieren, kündigte das Land an, mit Anfang 2021 Bioberatungen zu übernehmen und dafür eigene Experten an den Bezirkshauptmannschaften anzustellen. Drohende Konsequenzen für die Kammer: Die Kürzung der Landesmittel um 400.000 Euro und somit Gefährdung von 20 Arbeitsplätzen.

Nach – nicht zuletzt aufgrund der Corona-Situation – monatelangen Verhandlungen scheinen die Wogen nun geglättet, der Leistungsvertrag für 2021 wurde kürzlich unterzeichnet, wie beide Seiten der BVZ bestätigten. Die LWK sprach dabei von einem „erfolgreichen Ende für die Kammer und deren Mitarbeiter.“ Während sich das Land bezüglich Vertragsdetails eher bedeckt hielt, hieß es aus dem Büro von LWK-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Das Ergebnis ist ein ganzjähriger Vertrag für das Jahr 2021, in dem die Landwirtschaftskammer 1,5 Millionen Euro erhält. Zusätzlich bekommt sie für die Bioberatung 200.000 Euro im ersten Halbjahr.“ Insidern zufolge habe das Land erkennen müssen, dass die geplante Beratungs-Umstellung „nicht von heute auf morgen“ umsetzbar sei.

Zum zweiten Halbjahr 2021 seien laut LWK noch Gespräche „offen“. Dem zuständigen Regierungsmitglied Astrid Eisenkopf zufolge sollen jedenfalls über das Land organisierte Bio-Beratungen nun mit 1. Juli starten. Ob diese, wie angedacht, in den BHs stattfinden werden, sei jedoch noch nicht fixiert.

Aprilwetter setzt der Landwirtschaft weiter zu

Der heimischen Landwirtschaft selbst machen unterdessen die Wetterkapriolen des Aprils zu schaffen. Voraussichtlich erst Ende des Monats werde man das Ausmaß der Frost-Schäden bei Marillen abschätzen können, heißt es von der LWK. In Kittsee etwa rechne man derzeit mit einem Ernteausfall von bis zu 50, im Landessüden teils sogar von bis zu 100 Prozent.

Witterungsbedingt verzögere sich gegenüber 2020 auch die Spargelernte um mehrere Tage, so Alfred Brasch, Bezirksreferent von Neusiedl. Vereinzelt wären bereits geringe Mengen zu ernten gewesen, dann allerdings durch Frost geschädigt worden. Im Seewinkel rechnet man nun mit einem Erntebeginn bei Weißspargel um den 20. April, bei Grünspargel eine Woche darauf. Landesweit bewirtschaften fünf Spargelbauern eine Fläche von rund 26 Hektar.