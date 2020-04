Nach einer Corona-bedingten Vollbremsung soll den Plänen der Bundesregierung zufolge nun stufenweise nicht nur wieder Schwung in die Gastronomie, sondern auch in den Tourismus kommen: So dürfen Hotels ab 29. Mai wieder öffnen.

Auch im Burgenland scharrt die Branche bereits in den Startlöchern. Während sich die Betriebe noch ein wenig gedulden müssen, wird beim Burgenland Tourismus mit Hochdruck an den Rahmenbedingungen gearbeitet, wie Geschäftsführer Hannes Anton gegenüber der BVZ betont: Die meisten Marketingmaßnahmen seien vorbereitet. In den nächsten Wochen werde der Fokus aufgrund der Reisebeschränkungen auf den Markt in Österreich gelegt. Dieser werde zwar heuer von allen Bundesländern verstärkt umworben, mit einem Inlands-Marktanteil von 77,5 Prozent sieht Anton das Burgenland aber ein wenig im Vorteil.

Zuversicht und viele Stammgäste im Land

Was Tourismus-Chef Anton zudem vorsichtig optimistisch stimmt, sind unter anderem die „vielen Stammgäste, die tollen Betriebe mit viel Platzangebot, die meisten davon mitten in der Natur“ und eine „ständig steigende Nachfrage“: „Es wird für alle ein schwieriges Jahr, aber mit Mut und Zuversicht werden wir auch diese Krise meistern.“

Den Neustart, auf den sich die Betriebe nun bereits indivduell vorbereiten, wertet auch Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth als „wichtigen Lichtblick“. Die Klarstellungen seitens des Bundes würden Gastronomen und Beherbergungsbetrieben Rechtssicherheit geben, ergänzt Helmut Tury, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Die Wiedereröffnung sei zudem nicht nur für die in Mitleidenschaft gezogene Branche selbst, sondern auch für Zulieferer von großer Bedeutung. Nicht zuletzt, weil der Kultursommer heuer ausfällt, tritt Tury zudem für eine Positionierung im Hinblick auf den Ganzjahres-Tourismus ein.