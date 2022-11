Nach ÖBB Warnstreik Zugverkehr wird am Dienstag wieder aufgenommen

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: ÖBB/Harald Eisenberger

N ach den am Sonntag endgültig gescheiterten KV-Verhandlungen und dem 24-stündigen Warnstreik der Gewerkschaft vida heute Montag, wird der Zugverkehr im Netz der ÖBB am Dienstag, mit Betriebsbeginn, wieder aufgenommen. Die ÖBB bitten vorab um Verständnis, sollte es am Dienstag vereinzelt noch zu Einschränkungen, Verspätungen oder Ausfällen kommen.