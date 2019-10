Schweitzer will wie sein Vorgänger auf eine "konsequente Herkunfts- und Qualitätsstrategie" setzen, betonte man vonseiten der Wein Burgenland am Donnerstag in einer Aussendung.

Christian Zechmeister, der seit 2007 als Geschäftsführer der Wein Burgenland tätig war, wechselt im Jänner 2020 als Prokurist zur Österreich Wein Marketing. Schweitzer wurde unter 34 Bewerbern als sein Nachfolger ausgewählt. Der Beschluss fiel einstimmig, wie Andreas Liegenfeld, Obmann des Regionalen Weinkomitees Burgenland, betonte.