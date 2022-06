Neusiedler See und der Klimawandel: Vom Reden ins Tun kommen

Werbung

Foto: BVZ

„Wir haben keine Zeit mehr!“ Diese Aussage können wir in der Zwischenzeit fast für jede Aufgabenstellung verwenden. Manchmal scheint es so, als würde die Zeit stehen bleiben und mit ihr alle unsere Bemühungen. Arbeitskreise, Task-Forces, Symposien tun das Ihrige, damit endgültig nichts weiter geht.

Wir müssen endlich vom Reden ins Tun. Um der Verlandung im Schilfbereich entgegenzuwirken, muss der Schilfgürtel (endlich) wieder aktiv bewirtschaftet werden. Das heißt Mähen und – wo erforderlich – auch roden. Es wird wohl eines Zuflusses in den See bedürfen, und wenn jede und jeder von uns eine Schaufel in die Hand nehmen muss. Die Frage des Aufklaren eines 380 km2 großen Sees ist berechtigt, vor dem Hintergrund eines Austrocknens aber ein Vorgang der auf Sicht überschaubar bleiben wird.

Das in den Anlagen rund um den See geklärte Wasser sowie das Regenwasser muss in Richtung See abgeleitet werden und nirgend anderswo hin. All das muss heute passieren, nicht morgen. Da wäre noch die Frage der Bewässerung und des Grundwasserreservoirs, besonders im Seewinkel. Entgegen anderslautenden Meldungen haben die beiden Grundwasserbereiche unter dem Seewinkel und unter dem See nichts miteinander zu tun.

Heißt: Klimawandel reduziert See, übermäßige Wasserentnahme lässt den Seewinkel zum New Mexico Mitteleuropas werden. Freilich: Das können wir nicht so schnell lösen, viele Landwirte ernähren ihre Familien mit den Früchten dieser Felder. Aber lasst uns die Köpfe zusammenstecken, Unterstützung zur Umstellung der Betriebe schaffen, neue Fruchtfolgen wie im südöstlichen Europa überlegen, lasst uns auf nichts und niemanden warten. Die Frage ist nicht „warum“, sondern „jetzt und warum nicht“.

Ihr überaus besorgter Thomas Malloth