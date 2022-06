Stefan Sattler: Gutes Klima in den eigenen Wänden

Werbung

Foto: NOEN

Der Sommer ist nun offiziell gestartet, die nächste Hitzewelle steht vor der Tür. Der fortschreitende Klimawandel macht die Sommermonate spürbar wärmer. Wie kann man mit einfachen Mitteln, die Hitze in den eigenen vier Wänden am einfachsten reduzieren?

Verschatten und sinnvolles Lüften – damit lässt sich fast immer ein spürbarer Effekt erzielen. Idealerweise wird eine außenliegende Verschattung verwendet. Sie bringt den größten Effekt. Ist diese nicht vorhanden, kann ein innenliegendes abdunkelndes Rollo verwendet werden. Dieses hat zwar eine geringere Wirkung, es hilft aber dennoch, die Innentemperatur zu reduzieren.

Bei beiden Systemen kommt es auf die richtige Verwendung an. Vor allem bei direktem Sonnenlicht sollte die Verschattung verwendet werden. In Kombination mit angepasstem Lüften kann damit die Überwärmung des Innenraums reduziert werden. Liegt die Außentemperatur über der Innentemperatur, sollten die Fenster geschlossen bleiben. Sinkt die Temperatur im Freien in der Nacht ab, so ist es sinnvoll, die Fenster zu öffnen! So bleibt der Sommer auch ohne Klima-Anlage angenehm!