Leier investiert rund 4 Millionen Euro in Horitschon

Die Investitionssumme für das moderne Gebäude, energetisch durchoptimiert und mit Gründach, beträgt rund 4 Millionen Euro. Bei der Begrüßung betonte Leier-Geschäftsführer Thomas Ebner: „Wir haben uns entschieden, dieses Projekt durchzuführen, weil das Unternehmen schon immer hier in Horitschon beheimatet ist und es uns wichtig ist, dass dies auch so bleibt.“ Für die Mitarbeiter sollen damit Arbeitsplätze in der Nähe gesichert werden und lichtdurchflutende Räumlichkeiten bieten eine angenehme Atmosphäre. „Unser Motto, dass uns unser Opa vorgezeigt hat: Arbeit soll Spaß machen, möchten wir weiterführen“, ergänzt Ebner.

Die Europazentrale von Leier. Ein modernes Gebäude für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Foto: zVg, zVg

„Zurück zu den Wurzeln“

Bürgermeister Gerhard Petschowitsch bedankte sich bei der Familie Leier: „Die Europazentrale hier in Horitschon ist ein supertolles Prestige-Projekt. Damit wird unsere Gemeinde in Österreich und Europa eine noch weitere Bekanntheit erreichen.“ Firmengründer Michael Leier war immer schon sehr stolz, ein Horitschoner zu sein: „In denke, dass wir in der vergangenen Zeit positiv mit unseren Projekten aufgefallen sind. Wir möchten zu unseren Wurzeln zurück und es ist uns wichtig, dass Horitschon als Hauptstandort und Schaltstelle für Europa erhalten bleibt.“

Aus der Vogelperspektive. Geplant wurde der neue Bürokomplex von Architektin Michaela Mörk und die Bauleitung hat Jürgen Pischof inne. Foto: BVZ, dd

Fertigstellung im Herbst 2024

Die am Bau beteiligten Firmen sind laut Thomas Ebner aus der Umgebung: „Und es werden freilich hochwertige Baumaterialien verwendet“, schmunzelt der Geschäftsführer. Die Fertigstellung soll im Herbst des nächsten Jahres erfolgen. Nach dem Spatenstich gab es kleine Snacks vom Gasthof Trummer sowie erfrischende Getränke und leckere Mehlspeisen.