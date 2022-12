Höher bauen als Lösung: Mittelmeier im Interview

Werbung

BVZ: Sie gehen nach 45 Jahren in Pension. Wie sehen Sie den derzeitigen Zustand im gemeinnützigen Wohnbau?

Anton Mittelmeier: Im Burgenland haben wir gerade eine der schwierigsten Phasen in meiner Amtszeit, weil einige Komponenten zusammenfallen: Preissteigerung, Lieferprobleme - das muss man leider an Kunden weitergeben. Für die kommen zu den Preissteigerungen auch noch die Zinssteigerungen dazu. Hoffentlich werden die Kreditvergabekriterien 2023 wieder erleichtert, das Land NÖ übernimmt etwa schon die Haftungen. Die Lohnerhöhungen werden hoffentlich auch entsprechend ausfallen. Wir müssen aufgrund der Marktsituation die Bauvorhaben nicht gleich halbieren, aber genau aufpassen, wo wir was bauen.

Wie war in den 45 vergangenen Jahren Ihr Verhältnis zur OSG?

Mittelmeier: Wir sind keine Konkurrenten, es ist ein kollegiales Miteinander. Wir müssen uns laut Statuten mit den drei anderen gemeinnützigen Bauträgern in der Landesgruppe regelmäßig zusammensetzen, ich sehe das positiv.

Wie könnte leistbarer gebaut werden?

Anton Mittelmeier: Das ginge, wenn wir höher bauen dürften. Dann hätten wir auch weniger Bodenverbrauch. Aber die Flächenwidmungspläne werden in den Gemeinden oft von Leuten beschlossen, die wenig Ahnung oder andere Interessen haben. Ich habe Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner vorgeschlagen, ein unabhängiges Gremium dem Gemeinde-Raumplaner an die Seite zu stellen. Wir haben gute Architekten im Burgenland, die das machen könnten. Wir brauchen so ein Gremium, damit die Eigeninteressen nicht im Vordergrund stehen. Und es braucht mehr Mut.

Wie stehen Sie zur Baulandmobilisierung?

Mittelmeier: Das seh ich neutral, obwohl es uns trifft. 200.000 Quadratmeter Grundstücksreserven gibt es allein in Eisenstadt. Es ist wichtig, dass sich da etwas tut.

Und zur Reform der Wohnbauförderung?

Mittelmeier: Wir warten seit 1,5 Jahren auf Verordnungen, bis jetzt sind es nur Gerüchte. Wieso das so lange dauert, wissen wir nicht. Wenn da aber drin steht, dass der Mieter bereits nach einem Jahr Kaufanspruch hat, können wir nicht mitgehen, also die Fördermittel des Landes nicht nehmen, denn das würde gegen das Bundesgesetz verstoßen. Wir nehmen daher diese Förderung nicht und finanzieren frei.

Wenn Ihre Kunden keine Wohnbauförderung beantragen können – liegt das Geld dann noch beim Land? Wie viel ist das?

Mittelmeier: Ja. 140 Millionen.

Sind die zweckgebunden?

Mittelmeier: Gute Frage. Derzeit haben rund 100 Leute im Burgenland eine Wohnbauförderung laufen.

Ist die Wohnbauförderung nicht mehr attraktiv?

Mittelmeier: In anderen Bundesländern ist sie attraktiver und kann Zinsschwankungen abfangen. Bei 20 Prozent Eigenmittel und 40 Prozent Wohnbauförderung, schwanken nur mehr 40 statt 80 Prozent der Kosten. Eine gute Wohnbauförderung ist also schon wichtig.

Kann das Land billiger bauen als die Genossenschaften?

Mittelmeier: Glaub ich nicht, ich freu mich aber schon drauf, mir das erste Projekt in natura anschauen zu können.

Sie waren lange in NÖ, wie ist der Vergleich?

Mittelmeier: Früher war die Wohnbauförderung für Einfamilienhäuser im Burgenland günstiger, jetzt sind eigentlich alle Länder besser als das Burgenland. Wir Gemeinnützige haben hier auch nicht das Ansehen, das wir in anderen Bundesländern genießen. Mit uns wird nicht gesprochen und das haben wir nicht verdient. Wir erhalten die Bauwirtschaft, bis zu 5.000 Arbeiter arbeiten laufend für uns, wir bieten Wohnraum für 100.000 Menschen. Aber gerade im Südburgenland sind wir nicht gern gesehen.

Was wäre ein Beispiel für einen zukunftsfähigen Bau in einer Gemeinde?

Mittelmeier: Die Kirchäcker in Eisenstadt, das waren aber auch schwere Verhandlungen mit rund 40 Grundbesitzern. Wir haben auch den Lagerhausturm in Weiden gekauft, darin entstehen sieben Wohnungen. Denkmalgeschützte Projekte hab ich auch immer gern gemacht, wie die Sanierung des Bürgerspitals in Rust, das war früher eine Rattenburg, auf das können wir schon stolz sein.

Ihr Verhältnis zum Denkmalamt ist also gut?

Mittelmeier: Ich kann gut mit denen. Es gibt Kollegen, die sagen immer gleich: abreißen. So bin ich nicht. Wir haben seinerzeit auch die Cselley Mühle renoviert, Kolping in Eisenstadt gebaut und die Alte Schule in Hornstein. Die Erhaltung der traditionellen Baukultur im Burgenland liegt mir am Herzen, auch wenn das mit den Planern oft schwer ist. Ich wollte immer Dachlandschaften, gerade im Ortskern.

Wie soll Ihre Amtszeit wahrgenommen werden?

Mittelmeier: Ich will schon als jemand gelten, dem Endverbraucher ein großes Anliegen sind. Und dass die Projekte ins Ortsbild passen, auf das wollte ich schon immer schauen.