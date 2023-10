Martini und Genuss-Touren sollen im Herbst die Gäste anlocken

„Wir als Burgenländer denken, uns kennt jeder …“ Das stimmt soweit in Österreich, in Deutschland etwa mache zusätzliche Werbung aber durchaus Sinn, sagt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel: Zurück von der Eventmarketing-Tour in Köln und Stuttgart, startet man jetzt direkt in die Herbst- und Wintersaison.

Dazu habe man sich einiges überlegt, denn die Sommerzahlen haben zwar ein Plus bei Ankünften und Nächtigungen gebracht – aktuell zeigt sich aber insgesamt ein Trend im Tourismus: „Die Menschen kommen, aber sie bleiben kürzer“, fasst Tunkel zusammen. Der „endlose Sommer“ geht jetzt einmal unmittelbar in den Herbst des „Martinilobens“ über.

Zu den klassischen Zugpferden gesellen sich Veranstaltungen in allen Landesteilen. Der Weintourismus und der Genuss spielen wieder eine zentrale Rolle. Neu sind jeweils acht Rad- und Wanderwege für Genießer: Routen mit Tipps und Geheimtipps entlang der Strecke. Und zum Stichwort Zugpferd - das gibt in der Kampagne auch dieses Mal wieder Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, der in neuen Werbesujets Gesprächsstoff liefert.

Blick ins neue Jahr

Wenn die Martinisaison am 19. November beendet wird, geht das Programm in den pannonischen Winter über, blickte Tunkel nach vorn: Mit der kalten Jahreszeit rücken die Thermen als „Kraftquellen“ in den Fokus. Immer im Blick habe man die Häuser und Unterkünfte aller Kategorien, versicherte Tunkel: „Wir haben heuer bereits Anfang September eine Regional-Marketing-Tour veranstaltet, zu der wir gemeinsam mit den drei Tourismusregionen alle Stakeholder eingeladen haben, um sie frühzeitig in unsere strategische Planung einzubinden und gemeinsam über die strategischen Marketing-Schwerpunkte 2024 zu diskutieren.“ Fix sind Aktionen wie „das früheste Anradeln Österreichs“ und die „Aufblühen“-Kampagne im Frühling.

Abschließend äußerte sich der Tourismus Geschäftsführer zur Entwicklung der Nächtigungszahlen sowie zu einem Ausblick auf die nächste Zeit. Mit dem bisherigen Verlauf dürfe man sehr zufrieden sein (mit einem Zuwachs von 7,7 Prozent bei den Übernachtungen und 11,6 Prozent bei den Ankünften). „Das Niveau vor der Corona-Pandemie haben wir jedoch noch nicht erreicht“, sagt Tunkel. „Der gesamte Markt ist volatiler geworden, der Trend zu Kurzurlauben hält an, ebenso sind heuer sehr viele ins Ausland verreist. Ob dieser Trend anhält, ist im aktuellen Umfeld der Teuerung und Inflation schwer absehbar.“ Nicht zuletzt deshalb werde man den Markt und die bestehenden wie potenziellen Zielgruppen „sehr genau im Auge behalten“.