Burgenland Tourismus bilanziert: Per „Burgi“ zum Tourismus 2.0

Humor ist, wenn man trotzdem lacht, heißt es. „Eine richtig leiwande Zeit war noch nicht dabei“, hieß es von Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel, als er beim Auftakt der Tourismus-Gesprächsreihe am vergangenen Montag seine Amtszeit Revue passieren ließ.

„Die letzte echte Benchmark war das Jahr 2019“

Die nicht-leiwande Zeit, das waren die beiden Corona-Jahre, die den Burgenland Tourismus seit Tunkels Übernahme im September 2020 fest im Griff hielten. „Die letzte echte Benchmark war das Jahr 2019“, argumentierte Tunkel folglich. Dieser Vergleichswert spricht für das Burgenland: Im Vergleich zu Jänner bis August 2019 gingen in allem Bundesländern die Nächtigungszahlen zurück, im Burgenland mit minus sieben Prozent aber am wenigsten. Nur die Steiermark und Kärnten (minus drei und fünf Prozent) stehen besser da.

Voll, halbvoll oder trocken? (Es geht nicht um Wein)

Die bisherigen Erfolge lassen sich für Tunkel aber vor allem in drei Kategorien darstellen: Rad, Wein und Digitales. 25 Millionen sollen in den kommenden Jahren in das Radwegnetz gepumpt werden, bereits jetzt sind die neuen Mountainbike-Trails am Geschriebenstein und der ebenfalls neue Bahntrassenweg Oberschützen ein Publikumsmagnet. Neben dem Rad ist der Tourismusfaktor Wein in den Vordergrund gerückt, schon jeder fünfte Gast gibt diesen als Reisegrund an.

Die rund 1.400 Betriebe der drei neuen Tourismus-Regionen arbeiten nun mit einem digitalen Buchungs- und Informationssystem, das macht es sowohl für Gäste als auch für die Betriebe – zu 55 Prozent kleine Privatpensionen – leichter. Maskottchen „Burgi“ soll Buchungen, Informationen und das Nutzen der Burgenland-Card weiter erleichtern.

Auch nicht so leiwand – um in Tunkels Diktion zu bleiben – war die Trockenperiode des vergangenen Sommers. Hier hätte die mediale Berichterstattung dem See-Tourismus aber ärger zugesetzt als die Trockenheit selbst, gab Tunkel den anwesenden Medienvertretern mit. Diese Kommunikation zu verbessern, ist nun Aufgabe von Kurt Kaiser. Der gebürtige Steirer verantwortete bereits die Wein-Werbung mit Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek. Über diese sei in Medien so viel berichtet worden, dass das den Werbewert die Kosten bereits wieder eingespielt habe.

Jetzt fehlt der kommenden Saison nur noch eines: Wasser im See. „Wir erarbeiten bereits eine Tourismusstrategie für den See mit viel, wenig und gar keinem Wasser.“ Wie diese aussehen könnten, soll im März 2023 präsentiert werden.