Der Aufsichtsrat hat am Montag den Beschluss zum neuen Duo in der Energie Burgenland gefasst: Stephan Sharma, derzeit noch Manager beim Verbund, löst mit 2021 Michael Gerbavsits als Vorstandsvorsitzenden ab. Gerbavsits übernimmt ab Jännner, wie berichtet, als Co-Geschäftsführer in der burgenländischen Wirtschaftsagentur. Reinhard Czerny, aktuell bei IBM tätig, folgt Alois Ecker nach und wird Finanzvorstand.

Über beide Namen wurde bereits im Vorfeld spekuliert. Nach insgesamt 32 Bewerbungen sei im Aufsichtsrat eine klare Entscheidung gefallen, betonte dessen Vorsitzender Johann Sereinig in einer Pressekonferenz.