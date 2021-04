Arbeiten von Zuhause hat seit Pandemie-Beginn auch im Burgenland enorm an Bedeutung gewonnen. Mit Monatsbeginn ist nun ein neues Home-Office-Gesetz des Bundes in Kraft getreten, das Arbeitgebern wie auch Arbeitnehmern mehr Flexibilität und Planbarkeit sowie steuerrechtliche Vorteile bringen soll, wie es heißt. Homeoffice sei zweifelsohne „gekommen, um zu bleiben“, so ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits, – das vergangene Jahr habe gezeigt, dass es hier „einen klaren Regelungsbedarf“ gebe.

Um die 30.000 Arbeitnehmer im Burgenland, die zuhause arbeiten können, detailliert zu relevanten Themen informieren und beraten zu können, haben Arbeiterkammer und Arbeitsinspektion nun die Kampagne „Sicher im Homeoffice“ gestartet. Während die AK sich vor allem um die Themen Arbeits- und Sozialrecht sowie Lohnsteuer kümmert, fokussiert sich die Arbeitsinspektion auf Ergonomie und psychische Belastungen. Neben einer eigenen Themenseite auf der AK-Homepage, die bereits online ist, sind unter anderem auch Webinare zur Thematik Homeoffice geplant.

Doch welche Regelungen umfasst das neue Homeoffice-Paket nun im Groben eigentlich? Hier ein kurzer Überblick: