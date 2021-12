Weintourismus im Burgenland: „Bordeaux war gestern“

Der Weintourismus ist laut einer Österreich Wein Marketing (ÖWM)-Studie im Schnitt doppelt so profitabel, wie der „normale“ Tourismus.

Alle, die schon einmal ein Achterl in der Hand gehalten haben, werden bestätigen: Zu einem guten Glas Wein gehört eben auch gutes Essen, nette Gespräche und ein Naturerlebnis in schöner Landschaft. All das versucht nun der im Sommer geschaffene Weintourismus-Ausschuss zu einem Leitbild zu vereinen.

Ziel sei es, erklären Obmann Herbert Oschep und Weinbau-Präsident Andreas Liegenfeld, erst einmal die Basis sicherzustellen. Dazu gehöre ein Basis-Weinwissen in Gastro und Tourismus, die Vernetzung von Tourismus und Winzern sowie die Definition von Qualitätskriterien. So weit, so technisch. Spannend ist nun aber besonders die konkrete Umsetzung.

Mit Rad, zu Fuß oder im Taxi zum Wein (und wieder heim)

Weinkonsum und Autofahren verträgt sich schlecht, daher will der Weintourismus nun eine Rad-, Lauf- und Wander-In- frastruktur von wichtigen Verkehrsknotenpunkten hin zu den Weinbaugebieten schaffen.

Die Fuß- und Radwege sollen physisch wie digital gut ausgeschildert sein, die Weinregion und die Lagen dabei beschrieben werden. Ein „Wein-Marathon“-Event soll genau diesen Sportsgeist belohnen. Es soll aber auch ein Taxi-Netzwerk gefördert werden, das die Weinkundschaft motorisiert nach Hause bringt.

„House of Wine“ lädt zum Verkosten ein

Wie schon im Corona-Jahr 2020 erfolgreich erprobt, sollen Hoffeste gefördert und Weinverkaufs-Aktivitäten gebündelt beworben werden. Dazu will der Weintourismus eng mit den Winzerinnen und Winzern zusammenarbeiten.

Ein Kernstück der neuen Strategie sind die „Weinhäuser“: Zwei bis drei „Houses of Wines“ sollen im ganzen Burgenland verteilt den Gästen unseren Wein theoretisch wie praktisch näher bringen.

Denn letztendlich sollen alle dem Motto der neuen Weintourismus-Leitlinie zustimmen: „Bordeaux war gestern. Burgenland ist heute.“