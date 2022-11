Palmers übernimmt Standorte von insolventer Franchisenehmerin

Werbung

Die Holzmann Textil GmbH hatte sieben Palmers-Filialen in Österreich mit 15 Beschäftigten betrieben. Palmers selbst übernimmt nun die Filialen in Eisenstadt, Neusiedl am See, Mattersburg, Zell am See und Saalfelden, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.

Die Übergabe an Palmers werde fließend vonstatten gehen und habe keine Auswirkungen auf den täglichen Betrieb, so die Handelskette. Holzmann Textil hatte als Grund für die Pleite die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie angegeben.