Nur mehr Restkarten Der Ball der Wirtschaft lädt endlich wieder zum Tanz!

Tanz und Speis & Trank. Die Organisatoren Hans Lackner (l.) und Christian Schriefl (2.v.r.) mit Agnes und Roman Purt vom „Karl-Wirt in Eisenstadt“. Foto: Wirtschaftskammer Burgenland

N ach zwei Jahren Pause lädt der Wirtschaftsbund am 28. Jänner zu einem wahren Highlight der heimischen Ballsaison in die Wirtschaftskammer in Eisenstadt. Wer noch dabei sein will, muss schnell sein!